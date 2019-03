Frédérick est parti une semaine et selon lui, pendant ce temps, la France c'est devenu n'importe quoi...

Je ne sais si pas si vous vous en êtes rendu compte, mais j’étais pas là la semaine dernière… C’était un test pour voir si quelqu’un s’en apercevrait… Manifestement, ça n’a pas été le cas !

Entre temps, ce pays, c’est devenu n’importe quoi ! Tout le monde est en roue libre ! Tu peux dire où faire tout ce qui te passe par la tête, plus de filtres !

Y a une manif… t’es pas content ! Tu peux cramer le restau, la banque, le kiosque et l’immeuble qui va avec !

« 95 euros le brunch au Fouquet’s ?! Il y a pas que les prix qui vont flamber ! »

Et en face, on est dans la mesure !

« Alors vous avez le choix, soit on interdit les manifestations, soit on vous tire dessus à balles réelles ! »

Déjà que quand les flics devaient faire gaffe, t’avais des gilets jaunes qui revenaient sans bras et sans yeux… Si maintenant ils ont le droit de se lâcher, il y a des gilets jaunes qui vont rentrer chez eux avec un mode d’emploi IKEA !

Parce que le gouvernement songe sérieusement à interdire les manifestations… Mais c’est dégueulasse, c’est comme à l’école, il y en a deux qui foutent la merde, c’est toute la classe qui est punie !

Parce que la marche du siècle, ils étaient 36 000 à Paris, ça s’est très bien passé ! Déjà parce que eux leur truc c’est d’éteindre les feux plutôt que de les allumer !

Mais aussi et surtout, parce que honnêtement le gouvernement n’en n’a strictement rien à carrer des manifestations qui se passent bien !

La petite Greta, l’Heidi des toilettes sèches avec ses petites tresses, elle dérange personne !

Une manifestation qui se passe bien pour le gouvernement, c’est un happening culturel inventé par Anne Hidalgo pour occuper les quais de Seine et vendre des jus de carotte bio !

L’écologie ça deviendra un problème sérieux pour les dirigeants quand les manifestants empêcheront Gérard Larcher d’arriver jusqu’au buffet !

Là on va l’entendre gueuler : « La démocratie est menacée par des séditieux ! »

Alors que 37 députés présents sur 577 qui votent pour repousser l’interdiction des pesticides à 2025, ça, ça ne menace pas du tout la démocratie !

Ils en ont tellement rien à foutre des générations futures, dès fois, je suis surpris qu’ils ne pissent pas sur des poussettes !

Et s’il n’y avait que ça ! En ce moment, à l’école, c’est la semaine d’éducation et d’action contre le racisme. Tu m’étonnes qu’ils aient fait grève !

Les profs sont pas assez payés, t’as vu le boulot ?! « Écoutez les enfants, d’abord on termine le complément d’objet direct…et si on a le temps, on met fin au conflit israélo palestinien ! »

Depuis l’attentat de Christchurch, ça a été un festival, pour une fois qu’on exporte un truc, il faut que ça soit des idées de merde !

Moi qui pensais qu’on pouvait pas faire pire que Gad Elmaleh !

Avant quand il y avait un attentat, on respectait une minute de silence! Aujourd’hui on respecte même plus une minute de réflexion !

T’as un terroriste… Un australien qui vit en Nouvelle Zélande, à 20 000 kilomètres d’ici, qui a fait une classe verte en France… le seul truc qui ramène d’ici, c’est pas un T-shirt I love Paris ou une Tour Eiffel Made in China, c’est la théorie du grand remplacement de Renaud Camus !

C’est comme si moi j’allais au Japon, et le seul truc que je ramenait, c’était une MST !

Le gars assassine 50 musulmans dans deux mosquées en retransmettant son horreur pendant 17 minutes en direct sur Facebook!

17 minutes ! Un téton sur Facebook, ton compte est signalé avant même d’avoir montré le deuxième…Là 17 minutes de tuerie…tant qu’ils sont habillés!

