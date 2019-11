Ce matin, Fred nous parle de son chat, cette boule de mignon avec du poil autour !

Vous vous en souvenez pas parce que vous êtes ingrats mais il y a quelques mois, je vous apprenais qu’un rat avait élu domicile dans le composteur au fond de notre jardin, et que par respect de l’environnement, ma femme et moi, nous nous refusions à utiliser du poison...

Oui ? Bon et bien, ça y est, on a un chat !

À celles et ceux qui pourraient nous accuser de sous-traiter l’exécution du rat en utilisant son prédateur naturel, je vous invite à voir ce chaton...

Ah c’est pas un violent... La seule chose qu’il a supprimé dans ma maison pour l’instant, c’est le peu de dignité qu’il nous restait à ma femme et moi... Faut voir comment on lui parle ! « Oh mais c’est qui le ch’ti pépère ? C’est qui ? Mais qui voulait faire un gros dodo sur son papa hein ? »

On dirait Daniel qui accueille Albert le matin au bureau !

Ce chat c’est une boule de mignon avec du poil autour !

Pour exterminer le rat, on avait commandé Schwarzenegger, on a reçu Stéphane Bern ! Donc ça y est on a un chat... Enfin on a un chat, disons plutôt que le chat nous a eu ! Dixit les autres propriétaires de chats !

Oui parce qu’avant d’adopter le nôtre, on s’est renseigné auprès d’amis qui avaient déjà des chats mais ils sont chelous les propriétaires de chats ! La preuve je crois que vous l’avez été Leila et Nagui. Et Daniel, non manger les chatons ce n’est pas une relation normale… En tous cas il y a un rapport d’amour/haine avec leur animal... On est en plein syndrome de Stockholm.

T’as l’impression qu’ils ont été pris en otage et que le chat leur a donné une autorisation de sortie parce que quand ils t’en parlent, ils ont le regard vitreux, ils tremblent ! « Oh non Frédérick, c’est pas toi qui as choisi le chat, c’est le chat qui t’as choisi ! Tu crois encore être chez toi mais en fait t’es chez lui ! Tu verras ! TU VERRAS ! »

Un propriétaire de chat, on dirait Eric Zemmour qui te parle des Arabes !

Pour le choisir, on est passé par la fondation Brigitte Bardot et j’avoue, ça m’a posé question... Parce que Brigitte Bardot... Disons que c’est pas ma personnalité préférée !

On me dirait : « Frédérick, t’as le choix entre passer une soirée en compagnie de Brigitte Bardot ou avoir des dents en mousse », je répondrais : « M’en fous, j’aime bien les soupes ! »

Alors bien sûr, je sais, certains vont me dire Brigitte Bardot, c’est un monument !

Notre-Dame aussi, et ça l’a pas empêché de partir en torche ! Et Bardot, quand tu l’écoutes, tu serais pas contre le fait qu’elle soit fermée pendant 5 ans au public !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !