Ce matin, Fred nous raconte en quoi le monde du net est tendu, surtout quand on donne son avis sur les films...

C’est étrange les réseaux sociaux ! C’est un lieu régi par des règles autres que dans le monde réel !

Sur les réseaux sociaux, quand quelqu’un kiffe un truc et qu’il a l’audace de le faire savoir, genre « j’aime bien les chroniques de Daniel Morin même si c’est vrai que c’est plus ce que c’était » ou bien « J’ai pris mon bébé en photo, regardez comme il est mignon ! »...

En général, t’as toujours un inquisiteur numérique au doux nom de Joker65 ou Aragorn92... on peut aussi appeler ça un connard, qui débarque de nulle part pour te faire comprendre, que non seulement t’as eu tort de dire ça parce qu’en vrai ton bébé, il ressemble à un clafoutis aux cerises qui aurait été mal digéré, mais qu’en plus une telle faute de goût devrait aboutir à une déchéance immédiate de nationalité précédant de peu la mort par décapitation !

Parce que les gens ont le sens de la mesure sur le net...

Le net c’est un endroit étrange où lorsqu’un mec attaque un conseil municipal avec une machette en criant Mon Dieu est grand et moi je suis con, on va lui créer un comité de soutien alors que si tu dis que t’as pas aimé le film Joker, t’es obligé d’abandonner ta famille et changer pays !

On n’arrive plus à se parler !

Une conversation sur le net ressemble de plus en plus à un dialogue entre automobilistes un jour de départ en vacances sur l’autoroute du soleil !

Sur Twitter, tu te risques à écrire : « Bonjour, j’espère que vous passez une bonne journée ! » On va te répondre : « Vas manger tes morts! Ta mère noyée en kayak dans la Moselle ! »

Les gens sont tendus...

Prenez Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, deux monuments du cinéma, qui ont réalisé des films tels que Taxi Driver ou le Parrain !

Scorsese et Coppola… c’est un peu les maîtres Gims et Aya Nakamura du cinéma, si vos références sont plus du côté des NRJ music awards que des Oscars !

Dernièrement, ils ont eu le malheur de dire qu’ils n’aimaient pas les films de super héros Marvel ! Martin Scorsese a dit qu’humainement, ça ne lui apprenait rien et Coppola lui qu’il les trouvait méprisables !

C’est un avis respectable qui rappelle celui du défunt Jean-Pierre Coffe quand il parlait du jambon sous cellophane: « Mais c’est de la merde ! »

Bon et bien, ils ont ouvert une boite de Pandore !

