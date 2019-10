Ce matin, Fred s'inquiète du rapport qu'il entretien avec le train qu'il prend chaque jour...

Vous le savez je viens tous les jours en RER, et j’ai réalisé que les trains avaient pris trop de place dans ma vie !

Y a des trucs comme ça un matin tu réalises que ça occupe trop tes pensées !

Le poppers pour Leila, le jingle de la pub Herta pour Daniel, Vincent Cassel pour Guillermo...

Y a un moment, tu prends un peu de recul et tu te dis, logiquement c’était pas ça ma vie !

Bon habituellement le truc qui te fait te dire ça, ça a deux jambes, ça mange salement et ça t’appelle papa... Mais pas des trains !

Moi mon rapport au train, il est pas sain!

J’ai pas de prédisposition à être obsédé par les trains, je regardais pas l’arrivée en gare du train de la Ciota en slip ! Avec du sopalin à côté de moi et une bonne excuse si quelqu’un m’avait surpris !

Et pourtant à 42 ans, je pense qu’à ça ! Moi gamin, mon rêve c’était le spectacle... le showbiz... si dans mes fantasmes, y avait des rails, c’étaient des rails de coke pas des rails tout court !

Dès que j’ouvre les yeux, même pas j’embrasse ma femme, je cherche mon portable dans le noir pour regarder sur l’application SNCF si y a pas un train ELBA qui est supprimé !

Oui, parce que je suis arrivé à un degré d’intimité avec ces trains... ils ont des petits noms pour moi !

ELBA, ELAO, ROMI, SLOM... mes trains ils ont des noms d’ouvriers ukrainiens !

Enfant je jouais même pas au train, j’ai pas fait d’études pour devenir cheminot et pourtant dès que j’entends parler d’une réforme qui touche la SNCF, je suis en panique !

Je suis tout ce qui touche la SNCF d’une force... On dirait un apiculteur devant le rayon des pesticides !

C’est devenu l’axis mundi de mon existence, et pour ma femme aussi ! Alors qu’elle a fait histoire de l’art ! Les étrusques, la civilisation pré-colombienne ou l’art shintoïsme, elle en a plus rien à carrer s’il y a des travaux sur la ligne du RER C !

