Ce matin, Fred s'est aperçu qu'il existait un ministère jusqu'ici méconnu au gouvernement...

Aujourd’hui je voudrais faire un Méa Culpa parce que c’est important de demander pardon quand les mots ont dépassé notre pensée...

Pendant longtemps, j’ai eu des mots un peu durs contre ce gouvernement... des mots très durs...

Il y a des sexes au réveil qui sont bien moins durs que certains de mes mots !

Je pense qu’on aurait même pu hâtivement me qualifier de gauchiste... ce qui aurait été totalement faux tant on sait qu’ils sont rares dans les médias !

Donc oui c’est vrai, j’ai eu des mots durs... mais aujourd’hui je comprends enfin qu’en fait j'avais rien compris !

Parce que je sais qu’il y a un ministère de la magie dans ce gouvernement ! En fait L’Élysée c’est Poudlard et Brigitte Macron c’est Dumbledore ! Alors qu’à Paris, on est à 10 000 euros du mètre carré, que le Perrier rondelle est à 122 euros en terrasse dont 22 rien que pour la rondelle ! Non Daniel n’interviens pas s’il te plaît… ET que chaque midi tu dois choisir entre payer l’éducation de tes gosses et t’offrir un sandwich au thon, eh bien les députés eux ont réussi l’exploit de s’augmenter de 300 euros pour faire face à la flambée des prix à Paris !

Alors quand j’entends les français chouiner : « Oui les fins de moi sont difficiles » laissez moi rire ! Quand on veut, on peut !

Et moi aujourd’hui je me rends compte de mon flagrant manque d’imagination !

Quand je regarde mon compte et que je vois qu’il est tout dans le rouge… Mais pourquoi je m’augmente pas ? Je mérite quand même une autre vie que celle d’Alexis Le Rossignol.... Moi au lieu de recevoir des spams m’invitant à augmenter la taille de mon zgeg, je préférerais recevoir la formule qui permet d’augmenter celle de mon salaire !

Et regardez la magie est partout ! Patrick Balkany, 15 jours de prison et c’est Nelson Mandela ! Il réclame déjà un peu d’humanité ! Tu le laisses encore un mois et il nous chante We are the World pieds nus en jouant du djembé !

La pauvreté... c’est un problème la pauvreté ?! Et bien Pouf ! Le gouvernement fait disparaître la pauvreté... Enfin : l’Observatoire nationale de la pauvreté !

