Chaque semaine désormais, Frédérick Sigrist va nous parler de l’actualité geek, ce matin : les 80 ans du super-héro Batman !

Samedi dernier, avec mes enfants, on a fêté l’anniversaire de Batman.

Alors je sais, vous allez me dire c’est délirant de fêter l’anniversaire d’un personnage de fiction. Oui bah on en reparlera à Noël, quand on fêtera l’anniversaire du type qui marche sur l’eau et qui transforme la Cristaline en Merlot. Cette année Batman a eu 80 ans...6 ans de plus qu’Alain Juppé ! Comme quoi le sport ça conserve.

Depuis tout petit je suis fan de Batman ! Il y a même eu un moment où je rêvais de devenir Batman !

Même si physiquement je ressemblais plutôt à un kouign-aman…

Parce que quand t’es enfant, tu vois pas les points négatifs à la vie de super héros! Le manque de sommeil, le sport intensif, les coups et blessures, l’investissement financier, les problèmes de digestion dans un costume trop moulant...

Enfant, tout ce que tu vois, c’est le swag ! Le héros en haut d’un gratte-ciel en train de contempler la ville ! Alors que moi déjà, à 3 mètres, j’ai le vertige… si un jour je saute d’un immeuble, c’est qu’on m’aura poussé !

Mais enfant tu t’en fous, tout ce que tu veux, c’est arrêter les méchants ! Tu sais pas encore qu’adulte, non seulement tu les arrêteras pas les méchants, mais tu voteras pour eux !

Le Joker au meilleur de sa forme, il a détourné moins d’argent que Balkany et fait moins de victimes que Monsanto !

Mais quand j’étais petit, je voulais être Batman !

Son costume en cuir noir... comme dans les soirées de Daniel mais avec une cape... le héros gothique hyper badass ! Batman c’est Clint Eastwood relooké par Cédric Villani !

Un mélange de virilité exacerbé et de dépression pas soignée !

Non parce que c’est vrai que Batman il a un côté dark totalement assumé, c’est Mylène Farmer avec des pecs !

Je voulais tellement être Batman que je forçais mes parents à prendre toutes petites ruelles un peu glauques, dans l’espoir qu’on tombe sur un criminel qui les bute !

