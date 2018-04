Ce matin, Frédérick Sigrist fait un aveu sur l'antenne athée de France Inter sur son passé religieux.

Bonjour Daniel Auteuil,

En voyant votre film, m’est revenu en tête ce verset de la Bible... Deutéronome 5:21 : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » Surtout si elle ne veut pas, n’est-ce pas Tom et surtout si c’est la femme de Nagui, n’est-ce pas Daniel ?

Tout ça pour avouer ce matin sur cette antenne « bobolchévique » athée que oui, j’ai un gros passé religieux. Souvent, les gens ne me croient pas mais quand je leur rappelle qu’il y a des croyants qui tirent sur des civils à la kalachnikov et d’autres qui se tapent des enfants, ils reconnaissent qu’écrire des sketchs, c’est pas le truc le plus exceptionnel qu’un croyant puisse faire. Alors aujourd’hui, avec l’expérience, je me dis qu’être croyant, c’est un peu comme être conspirationniste.

Rien n’est dû au hasard. Sauf que pour les uns, ça va être la faute des Illuminatis, des juifs ou des francs-maçons,... Pour les croyants, c’est Dieu qui est dans le coup.

Il t’arrive une merde : c’est Dieu qui teste ta foi.

Il t’arrive un truc sympa : c’est Dieu qui veut te remercier.

Mais c’est la même logique, rien n’est dû au hasard. Pour moi, finalement, un croyant c’est un complotiste qui a réussi sa vie ! Parce que dans une soirée, tu te fais aborder par un mec qui te dit : Tu sais le 11 septembre, c’est un coup de la CIA ! Et puis on n’est jamais allé sur la lune, ils ont tourné ça en studio! Et le Bataclan, c’est le gouvernement français... Tu le regardes gentiment, et tu l’invites très cordialement à aller se faire cuire le cul.

Mais si dans une même soirée, tu tombes sur un gars qui te dit : « Jésus Christ est notre sauveur, il est le fils de Dieu et de la Vierge Marie et il s’est sacrifié pour la rémission de nos pêchés! »

Tu le regardes et tu lui dis : c’est un point de vue ! Je respecte... Je ne partage pas mais je respecte. Tant qu’à croire à des plans cachés, il vaut mieux être croyant, t’es beaucoup plus respecté.

