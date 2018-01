Des scientifiques ont annoncé que la durée de la période de l'adolescence était plus longue que prévue... Une nouvelle qui a déprimée Frédérick Sigrist.

Aujourd’hui, je vais vous parler de l’adolescence. Cette période un peu ingrate et lointaine, coincée entre l’enfance et l’âge adulte. L’adolescence, c’est comme une jeune actrice qui doit monter dans un ascenseur avec Harvey Weinstein : c’est qu’un mauvais moment à passer.

L’adolescence, c’est aussi cette période où tu réalises qu’on t’a menti toute la première partie de ta vie.

Non désolé mon fils, tu ne seras pas astronaute! En même temps, sois réaliste ! Comment viser la lune quand t’arrives déjà pas à viser la lunette des toilettes ? Non, tu ne seras pas footballeur non plus...tu as déjà trop de vocabulaire !

Souvent les rêves de ton enfance viennent s’échouer sur les récifs de ta propre médiocrité. Faut dire qu’enfant, tu dessines deux patates avec des yeux, que tu intitules sobrement « Papa et Maman », tes parents sont prêts à appeler Beaubourg, tellement ils ont le sentiment que t’es le nouveau Jeff Koons.

Adolescent, tu galères avec des fractions, t’es devenu le roi des cons dont ils ne savent plus quoi faire. Tu quittes un monde où on te passe tout, pour un monde où on se demande sans cesse si tu vas passer. Le problème de l’adolescence, c’est que tes illusions quittent le foyer des parents bien longtemps avant toi. Et que bien souvent, elles sont parties en emportant ta peau de bébé avec elles...

Adolescent, t’as la peau tellement grasse, on a l’impression que ton secret de beauté, c’est de te laver avec une tranche de jambon. Donc tu bois des coups... Tu bois des coups tout en rêvant d’en tirer un. L’adolescence, c’est la vie de Daniel Morin... avec la même peau mais plus de cheveux.

Si je vous parle de ça Nagui, c’est que jusqu’à cette semaine, pour moi l’adolescence, ça allait environ de 14 à 19 ans. 5 années à vivre avec un Gremlins alors que chez le marchand, t’étais convaincu d’avoir acheté un Mogwaï. Si vous n’avez pas vu le film, je traduis : 5 années à vivre avec Laurent Wauquiez alors que chez le marchand, t’étais convaincu d’avoir acheté Benoît Hamon. Ça marche aussi.

5 années à en baver! Je me disais : "Je dois pouvoir gérer, je suis français, je sors de 2 quinquennats Sarkozy et Hollande... J’ai de l’entraînement !"

En plus, mon fils a 8 ans, j’ai encore 6 ans pour vivre la dolce vita en tant que papa. Et bien non ! Selon des scientifiques anglais, ( Ils auraient pas déjà quitté l’Europe, je les aurais foutu dehors !) l’adolescence dure désormais 14 ans ! De 10 à 24 ans. C’est officiel !

Ce changement s'explique, selon eux, par un meilleur niveau de vie et une nutrition plus importante dans les pays développés. En gros, le fait de bien s’occuper de ses gosses allongent leur adolescence. Mais c’est pas juste... Parents, en fait, c’est le contraire de la prison, t’as un bon comportement, on allonge ta peine. Pour ces scientifiques, 5 ans d’adolescence, c’était une durée « excessivement restrictive »...

Mais ferme ta bouche !! C’était très bien 5 ans ! J’ai jamais entendu un parent dire: « Woah l’adolescence de mon fils, c’était tellement bien, j’en reprendrais bien pour 9 ans! »

Personne dit ça !

Alors, non seulement, on recule l’âge légal du départ à la retraite mais en plus maintenant, ils ont trouvé le moyen d’allonger la puberté. Ah bah bravo ! Vive la science ! On dépend toujours du pétrole pour faire avancer nos bagnoles ! En 2018, t’as des gens qui dorment sur des cartons ! Les ours polaires se sont mis à la natation synchronisée tellement il n’y a plus de banquises... On bouffe du glyphosate à tous les repas alors qu'à l’autre bout du monde, ils ont rien à manger ! Et dans cette forêt de chantier urgent, sur quoi bosse la science ?

L’allongement de la puberté.

14 ans ! 14 ans à avoir l’internet limité parce que les enfants vont bouffer toute la bande passante à aller sur Youporn. En plus à 10 ans, t’es encore un bébé... Qu’est ce qui va se passer maintenant ? À 10 ans, mon fils va me dire : « fini Gulli, abonne moi au magazine Lui ! »

Ma fille va passer de Dora à Nabila ? J’étais en rage en lisant ça, j’en ai parlé à ma femme, je lui ai dit: "C’est dingue, on vit dans un monde où ils trouvent toujours le moyen de rallonger ce qui est désagréable et jamais de faire durer ce qui est plaisant." Et elle m’a répondu: « C’est marrant, c’est exactement ce que je me dis à chaque fois qu’on couche ensemble ! »

Heureusement, il me reste ma playstation ! Et en prenant la manette de ma console, c’est là que j’ai réalisé... J’ai peut-être commencé mon adolescence à 14 ans, mais 26 ans plus tard, j’en suis toujours pas sorti.