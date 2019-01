J’ai écouté votre émission avec Philippe Sollers hier sur la notion de conversation, et pour moi le constat est aussi clair que l’eau que Leïla ne boit pas !

Le constat est aussi clair que vos questions ne le sont pas.

Nous les humains, on est comme Booba et Kaaris, Hanouna et Joey Starr, Emmanuel Macron et Alexandre Benalla… on ne peut plus se parler !

Enfin pas vous spécifiquement Nagui, pour qui une conversation, c’est une anecdote contre Michel Drucker et Jean Pierre Elkabbach, que vous me racontez dans le détail, et moi qui finit par vous interrompre pour vous dire que je vais rater le dernier RER !

Non, je parle des gens normaux !

Ces gens qui s’ils étaient à la tête d’un empire financier tel que le vôtre, n’achèteraient pas des chaussures en peau de Pokemon, mais des trucs moins tape à l’œil, tel que le PSG, la Tour Eiffel ou les nouvelles dents de Didier Deschamps !

Les gens n’arrivent plus à se parler Nagui !

Moi je vois, il y a encore 2 ou 3 ans, je pouvais tranquillement monter dans un taxi et entamer une conversation avec le chauffeur qui commençait généralement par « Je prends pas la carte bleue ! Uber c’est vraiment une entreprise de merde, en plus ils embauchent que des arabes ! Les quais sont fermés : Hidalgo, démission ! »

Aujourd’hui, ces chatoyantes interactions humaines qui nous reconnectaient immédiatement avec l’art ancestral de la conversation à la française, la rhétorique, l’esprit des Lumières, tout ça, c’est fini !

Tu montes dans le taxi, tu donnes ta destination, le chauffeur soupire, te regarde comme si tu venais de lui annoncer que t’étais enceint de lui et que tu voulais garder l’enfant et c’est tout !

Les gens sont tendus Nagui !

Surtout avec nous humoristes ou journalistes officiant sur une radio de service public.

Il y a quelques semaines de cela, toujours dans l’émission à cette antenne... je ne sais plus si c’était avec Dany Boon ou avec Dany Boon... j’ai fait une plaisanterie malheureuse sur le chanteur Jul au milieu d’une chronique qui avait pour thème les chats !

Ce qui m’a valu la colère des propriétaires de chats et de fans du chanteur Jul !

Deux communautés que je respecte et même que je comprends ! S’il n’y avait pas tous ces frais de litière, de nourriture, et de vétérinaire, j’en aurais déjà un chez moi depuis longtemps... Je parle de Jul, ma femme veut pas de chat !

Bon et bien, ces réactions m’ont fait me poser des questions ! Comme Laurent Delahousse quand il est chez lui et qu’il croise son reflet dans l’eau de ses toilettes ! Je me suis dit : OK Frederick, tu n’aimes pas ce chanteur mais au fond, les gens ont raison ! C’est du mépris de classe ! Cet homme n’a rien fait de mal, pourquoi l’attaquer lui si ce n’est pour avoir un rire facile ?!

Oui je l’avoue, c’était de l’humour facile ! Pas un signe de mon envie d’échanger c’est sûr.

