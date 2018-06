Frédérick Sigrist prend la place de Daniel Morin ce matin, et en profite pour lui déclarer toute son admiration.

Ce matin, j’aimerais en profiter pour rendre hommage à un des piliers de cette antenne, qui fait aussi pilier de bar sur son temps libre! Oui je parle de toi Daniel Morin! Toi Daniel Morin qui depuis des années, as survécu à tous les animateurs de cette tranche qu’il soit d’origine égyptienne, arménienne, espagnole ou citoyen grec de cœur...pour toi c’est plus une émission, c’est un séjour Erasmus ! Si Augustin Trappenard est la tête pensante de cette radio, si Laure Adler en est l’âme et si Charline en est le foie, toi Daniel Morin, tu es cet organe dont on se sert tous les jours mais que l’on tient pourtant à l’abri de la lumière de peur comme le disait Carlos de faire des jaloux dans le quartier ! Or aujourd’hui, en te remplaçant sur cette tranche du 12h20, contrairement à ce parvenu décoiffé de Gérémy Crédeville, qui la semaine dernière célébrait ta mort, moi je mesure la difficulté à laquelle tu fais face quotidiennement! Celle de passer en dernier, après les billets d’Albert Algoud qui passe en premier, non pas par un souci de politesse envers nos aînés, mais juste parce que Jean-Baptiste Bussière notre rédacteur doute qu’il puisse rester propre jusqu’à la fin de l’émission! Après les billets de Guillermo Guiz, qui est déjà brillant alors qu’on ne le comprend pas! Qu’est-ce que ça sera le jour où il maîtrisera notre langue! Ceux de Marina Rollman dont le talent d’observation sociologique permet de rendre intéressant le récit philosophico-historique de sa dernière soirée dans un bar à tapas! Ceux d’Alison Wheeler qui nous prouve à chaque chanson que si Larusso avait été humoriste plutôt que chanteuse, elle s’en serait mieux sortie! Les miens, moi qui ne dois ma présence autour de cette table qu’à mon statut de métis, banlieusard, quadragénaire, père de 2 enfants et de gauche...ce qui fait que je porte à moi seul le poids de toutes les minorités! Tu passes aussi après Tanguy Pastureau, le seul humoriste qui a l’emploi du temps d’une Escort girl! Il vient, il fait son taf et il se casse! Et seulement à ce moment-là, c’est à toi! Et pourtant, telle une statue de l’île de Pâques ou Gérard Collomb face à une famille de migrants incarcérés, tu restes inébranlable! Toujours prêt à produire des chroniques à la cadence d’un ouvrier du textile bangladais! À 6h55 du matin, à 12h20 ou même le dimanche, tu distribues des chroniques tel le pédophile ses bonbons à un concert des Kid’s United! Quand je pense que nous, intérimaires de l’humour, nous sommes quasi décédés lorsque l’on doit écrire 2 chroniques par semaine! Que l’on passe sa semaine à chercher des sujets avec plus de véhémence que si on cherchait Xavier Dupont De Ligonnès!

Et toi, des fois ta chronique est écrite avant même de savoir de quoi tu vas parler! En Chine, certains enfants fatigués de fabriquer des baskets regardent certaines de tes chroniques pour se redonner du courage. Alors bien sûr, certains rédacteurs jaloux de tes droits d’auteur indécents qui t’ont vu voir d’un bon œil la suppression de l’ISF…Rédacteur dont je tairais le nom car Jean-Baptiste n’a pas le physique qui va avec ses reproches… Certains rédacteurs diraient que tu es un escroc qui se laisse aller à des facilités stylistiques acquises par des années de pratique radiophoniques… À ces gens-là je ne dirais qu’une chose… Vous avez sûrement raison…Mais manger une fois tous les 6 mois chez un chef étoilé, ça ne suffit pas à s’alimenter! Alors que manger tous les jours des pâtes tièdes…oui! Daniel Morin, je te le dis, tu es mon héros! France Inter ne te le dit pas assez! Je rêve de devenir comme toi quand je serai grand…d’ailleurs j’ai déjà commencé, je viens de faire une vraie chronique d’escroc!