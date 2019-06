Aujourd’hui Fred nous parle de son pote Adrien...

Adrien c’est mon coach sportif... oui vous pouvez rire j’ai un coach sportif.

Si Guillermo avait dit « J’ai un coach diction » ou Daniel « j’ai un coach relooking », j’aurais réagi pareil...

J’ai payé un mec pour me dire des trucs que je tolérerais pas dans la bouche de ma femme !

Adrien il peut me dire que j’ai pris du bide, qu’il faudrait que je fasse baisser mon indice de masse corporel ; je le prends bien !

Ma femme, elle me dit de changer de chemise parce qu’elle me boudine un peu, direct je fais la gueule...

C’est marrant comment tu prends mieux les saloperies quand tu payes pour les entendre ! C’est pour ça qu’on n’aime pas la méchanceté gratuite !

J’ai toujours été gros... J’ai la morphologie d’un entrepôt Amazon ; je stocke ! Bon je suis grand, je suis humoriste, je suis un homme… Je cochais toutes les cases du gros toléré par la société... T’es une femme d’1 mètre 60, en surpoids, qui fait n’importe quel taf, ça sera plus compliqué !

Et aujourd’hui même si j’ai perdu du poids, dans ma tête je suis toujours gros. Là en ce moment, on m’a prêté un corps de location... D’ailleurs on me dit bien, « t’as perdu du poids » Ce qui veut bien dire qu’on me souhaite de le retrouver ! Même ici à France Inter, ça fait 6 mois que je demande à ce qu’on change ma photo du site... Oualou ! Je sens bien qu’ils sont dans une logique : « On attend de voir »

Avant, moi quand je voulais perdre du poids, j’allais à la salle ! Enfin, j’y allais... Disons que je payais un abonnement à la salle ! Je pouvais claquer 300 euros dans une salle de sport ! Pour moi la salle de gym, c’est comme une ONG ! Tous les mois je leur donne de l’argent, ils ne me voient jamais ! Si bien que la dernière fois, quand j’ai voulu me réabonner, c’est le gérant lui-même qui m’a dit : « M. Sigrist, vous êtes sûr ? Vous faites ce que vous voulez de votre argent mais vous ne préférez pas faire construire un puit en Afrique ? »

La salle de muscu, c’est un des endroits les plus tristes au monde... Pour moi une salle de sport c’est le cimetière du vivre-ensemble !

Courir sur un tapis roulant, ok ça améliore ton cardio mais métaphoriquement parlant, c’est une catastrophe ! Courir pendant des heures sans jamais bouger ! On dirait la carrière d’un employé du service public ! Je me souviens d’un mec qui faisait du vélo en regardant des vidéos de paysages qui défilent... Quand j’ai demandé à un des animateurs c’était quoi le projet, il m’a dit que c’était pour motiver les clients à pédaler ! À ce moment là, pourquoi pas mettre un faux lion derrière le tapis de course ? Balancer des verres d’eau glacée dans la gueule de ceux qui font du rameur ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !