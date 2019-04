Fred se rend compte que beaucoup de présidents dans le monde sont au départ des humoristes... de quoi lui donner des idées !

Vous savez qui est président du Guatemala ? Bon, vous vous en foutez mais c’est pas moins intéressant que ce qui a été dit jusqu’à maintenant… Jimmy Morales, un ancien humoriste !

En Italie, Beppe Grillo, le Jean-Marie Bigard italien a fondé le Mouvement 5 étoiles qui codirige aujourd’hui le pays avec Mateo Salvini !

En Ukraine, Zelensky, un autre humoriste s’est présenté à la présidentielle, avec le succès que l’on sait…

Mais putain, qu’est-ce que je fous autour de cette table ?

Je suis en train de gâcher mon potentiel ! Je ferais un très très bon présid… dictateur !

Moi aussi je peux dire, à l’horizon 2025, il y aura 0 SDF dans la rue… C’est facile, il suffit de leur faire des contrats aidés de gardiens de trottinettes payés 2 euros 50 par jour, et voilà… Alors oui ils se font peut-être plus en faisant la manche, mais au moins ils auront la sécurité de l’emploi !

Les mecs qui jouent de l’accordéon dans le métro… Ce qui gêne les usagers, c’est surtout qu’ils n’ont pas choisi la musique ! Mais si tu les transformes en iPod biologiques, tu les valides avec ton pass navigo, c’est très ludique !

J’ai plein d’idées pour le pays !

L’écologie, c’est important l’écologie !

Les baleines qu’on retrouve avec des tonnes de plastique dans le bide !

Avant de toujours dire « c’est la faute des hommes, c’est la faute de la pollution »… Est-ce qu’on est sûr qu’elles n’étaient pas dépressives, cette baleine ? Que c’était pas un choix de sa part ? Parce que j’ai entendu des chants de baleine… Elles sont pas jouasses ! Christine Angot à 2 grammes, elle fait le même bruit !

Je pense qu’il faut sortir de cet anthropocentrisme qui voudrait qu’on soit responsable de tout ! Moi sur le RER C, y a pas une semaine où un mec se jette pas sur les rails… Bon, ben il viendrait à l’idée de personne d’interdire les trains !

Les migrants… T’as des gens dans le pays, ils sont dérangés quand ils les voient arriver… Eh bien ils ont raison ! On les échange ! C’est les plus gênés qui s’en vont… Une sorte d’Erasmus pour adultes… Je pense qu’après 3 ans à se prendre des bombes sur la gueule et à bouffer des racines, ce seront les premiers à embarquer sur la croisière Aquarius !

Je vous le dis, j’ai plein d’idées !

Le chômage des jeunes… On se plaint que les jeunes entrent sur le marché du travail de plus en plus tard, et on demande aux seniors de travailler le plus longtemps possible ! Eh bien il suffit d’inverser ! Tu commences ta vie par la retraite ! C’est quand même plus sympa …Aller à Ibiza quand t’as 75 ans… Excusez moi, mais quel gâchis de sperme !

En fait, je m’en rends compte, autour de cette table, je fais pas des sketches, je teste une ébauche de programme politique !

On a un proto-gouvernement à la Bande originale !

Daniel Morin au ministère des Droits des femmes, Leïla à la Santé, juste pour avoir le plaisir de l’entendre dire qu’il faut boire avec modération ! Nagui aux Finances parce qu’ok, il fait des questions longues, mais il sait gérer un compte !

Albert Algoud à la Défense et aux anciens cons battants.

Alexis Le Rossignol à l’agriculture parce qu’il maîtrise les endives au jambon et la macédoine de légumes !

Et voilà !

Et pour celles et ceux qui pourraient penser que l’on n’est pas à la hauteur de la tâche, je n’ai que 2 mots à dire : Marlène. Schiappa !

