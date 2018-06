Mamoudou Gassama a reçu hier un Award à Hollywood, et Daniel Morin a interrogé le révérend Jean-Martin Luther King pour connaître son point de vue sur le sujet.

Hier, Mamoudou Gassama, le jeune qui a sauvé un enfant en escaladant un immeuble a reçu un Award à Los Angeles pour célébrer son héroïsme! Quel parcours depuis un mois pour celui qui hier encore était un sans papier venu du Mali! Jean Martin Luther King, ça a dû vous toucher cette reconnaissance ?

Oooooooohhhhh noooooon! Ooooooohhhhhh noooooooonn! Non Mr Morin, dans mon cœur vous ne trouverez ni fierté, ni félicité pour Mamoudou Gassama! Mais seulement une infinie tristesse…

Mais pourtant Mamoudou Gassama est un héros, ça n’est pas devenu un exemple pour la communauté noire?

Oooooohhhh que nooooonn! Ta bêtise est comme la piété du Christ sauveur, loué soit son nom! Infinie! Alléluia! De quel exemple parles-tu? Toi le fils colonisateur! Toi l’homme blanc qui salue l’exploit du noir qui monte pour ne pas penser aux noirs que vous laissez couler! Avec le jeune Gassama, vous avez remplacé l’ascenseur social par un mur d’escalade!

Oui Mamoudou a courageusement grimpé 4 étages pour sauver cet enfant qui séchait! Mais que dire au malien qui depuis 8 années travaille dans des cuisines dans des odeurs de fritures et d’entrecôtes sauce gorgonzola?! Que dire à cette femme qui dès l’aube ou à la tombée de la nuit doit s’engouffrer dans les entrailles mécanique du RER pour nettoyer des bureaux qui ne seront jamais les siens! Que dire à ces brebis égarées qui ne sont pas assez bien pour avoir des papiers mais suffisamment bien pour payer des impôts! T’aurais fait de la varappe, t’aurais déjà tes papiers?!

Pardonnez-moi révérend, je pensais naïvement que voir un sans papier malien à Hollywood vous réjouirait!

Me réjouirait ?! ME RÉJOUIRAIT?! Que sais-tu toi de ce qui me réjouirait? Le message du Christ Sauveur ressuscité, béni soit son nom et la grâce sur son peuple! Ça, ça me réjouit! La glace citron, fruit de la passion, ça, ça me réjouit! Gérard Collomb qui a des hémorroïdes et qui doit rester 9 heures assis à l’Assemblée, ça, ça me réjouit! Mais Mamoudou Gassama à Hollywood, ça, ça ne me réjouit pas! Quand Ariane Ascaride, cette femme tellement brillante qu’elle mériterait d’être noire, a voulu faire du cinéma, on lui a demandé de monter les marches à Cannes, pas la façade d’un immeuble! La vie de Mamoudou va désormais être un chemin de croix jonché par des tessons de gloire et les clous de la célébrité sur lesquels il va devoir marcher pieds nus! Avez-vous ne serait-ce qu’une seconde imaginé quelle sera la vie de Mamoudou Gassama une fois que Jamie Fox aura interprété son rôle dans un biopic réalisé par Clint Eastwood!? Il n’a désormais plus le droit que d’être rien de moins qu’exemplaire! De plus il est beau, jeune, il est à un âge où la sève donne encore à la branche de l’homme l’envie et la vigueur de s’élever vers les cieux! La première Pécheresse lubrique qu’il ne rappellera pas après une nuit où ils se seront adonnés à l’acte d’amour ira s’épancher dans la géhenne de la presse people! Je vois d’ici les titres à sensation: Grimper sur les immeubles et sur moi, ça Mamoudou il sait, rappeler, ça, il ne sait pas! Et que dire…oh oui que dire de ce métier de pompier qu’Emmanuel Macron lui a trouvé?! Risquer sa vie une fois ne suffisait pas? Il faut désormais qu’il en fasse un métier! L’exceptionnel doit-il devenir son quotidien? On ne laisse pas Mamoudou redescendre de cet immeuble, prenez garde qu’il ne lâche! Je vous le dis mes frères, je vous le dis mes sœurs! L’égalité…l’intégration…ça n’est pas demander aux sans papier d’être meilleur que nous! C’est leur donner le droit d’être aussi médiocre que nous!