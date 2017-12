Ce matin, Frédérick Sigrist met un coup de projecteur sur le rachat des studios de cinéma de la Fox par Disney.

Ce mois-ci, séisme dans l’industrie du divertissement mondial!

Industrie qui je le rappelle a pour but de nous faire fantasmer, nous les pauvres, sur des acteurs et des actrices splendides et filiformes pendant qu’on prend du cul en mangeant du popcorn, tout ça pour oublier qu’après 30 ans à payer une baraque en faisant un boulot de merde, on va crever 3 mois après avoir fini de la payer. Oui je sais que mon optimisme vous choque. Mais merde on est sur Inter.

Donc ce séisme, on le doit à Disney l’entreprise de Mickey, la souris aux oreilles en forme de parabole qui peuvent capter à la fois Al Jazera et Equidia la chaîne des chevaux bien montés, qui vient d’acheter les studios de cinéma de la Fox pour la modique somme de 52 milliards de dollars!

Avant ça, Disney avait déjà racheté les studios Pixar en 2006...Pixar c’est Ratatouille, Cars, Toy story les aventures de Woody Et Buzz l’éclair, qui contrairement à ce qu’on pourrait penser, n’est pas le pseudo d’une star du X!

IEn 2012 ls avaient racheté Lucasfilm...Star Wars et Indiana Jones pour 4 milliards de dollars! Star Wars qui comme la carte bleue de Daniel Morin ne sort qu’une fois par an!

En 2009, c’étaient les studios Marvel, Avengers, Hulk et autre Iron Man pour 4 milliards également.

Si vous voulez jouer au Monopoly dans la vraie vie...à la fin, c’est toujours Disney qui gagne! Ce qui est d’un point de vue marketing est une idée de génie! Le Qatar est en train de se demander s’il devrait pas faire pareil dans le foot pour être sûr de toujours gagner.

Pour conquérir le monde, Bob Iger, le PDG de Disney a appelé son pote Bill et s’est posé la question ainsi:

-Bon les mômes, on les tient! Tous les ans, le film Disney tout mignon, c’est le passage obligé! Une jolie histoire humano ecolo democratico bobo de mes couilles...un scénario écrit par une Miss France! Des cultures où tout le monde a la même tête avec une couleur différente et où tout le monde parle anglais! Une jolie chanson avec une chanteuse qui s’est pas encore mise à poil dans ses clips et zou, le tour est joué! Le problème c’est qu’un gamin, ça grandit, et quand il préfère se la tripoter tranquille plutôt que faire des gosses on fait quoi? T’as une idée Bill ?

-Et bien on attaque le marché des geeks! Star Wars et les films de super slips, comme ça on cartonne sur le segment des célibataires adulescent qui jouent à la PlayStation! Et si en plus on rajoute des personnages de femme forte et indépendante, on peut même choper les nanas! Des couples se forment, ils font des gosses! Et bim, là on peut leur refiler un Disney!

-Voilà Bill, c’est ça que je veux! Des idées! De la force de proposition! Mais comment on fait pour les chieurs qui vont nous accuser de monopole!

-Tu veux dire les révolutionnaires de salon qui dénoncent la mondialisation sur Google et Facebook et qui font la queue pour acheter un IPhone?

-Putain Bill, arrête de deconner...non mais sérieusement, on fait quoi?

-On fait comme en 93 avec Miramax, on rachète un studio, on produit Kill Bill, Pulp fiction et Will Hunting sous un autre nom...On met des fuck, des flingues et du cul...comme ça, ils ont l’impression de voir des films pour grands, ils sont content... et nous à la fin, on encaisse!

-Putain Bill, t’es un génie! Tu fais quoi déjà sur ton temps libre?

- Oh pas grand-chose, là je viens de faire élire un jeune président en France...rien d’intéressant!