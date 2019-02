Barack Obama a décidément la classe et pour Frédérick Sigrist il est un modèle sans faille de swag...

Nous les hommes, on n'est pas tous égaux en terme d’élégance !

La semaine dernière, Barack Obama - la version Point Soleil d’Emmanuel Macron - était invité pour parler virilité moderne avec un groupe de jeunes. Il s’est présenté ainsi : si vous ne me connaissez pas, je suis le mari de Michelle Obama ! La classe du gars !

On peut penser ce que l'on veut de son bilan politique mais en termes d’image, Barack Obama, il a le swag ! C’est la Nadine de Rothschild du politiquement correct ! Jamais une faute de goût ! Le mec à 57 ans, il a une ligne impeccable ! Il a fait péter un blouson bombers noir la semaine dernière depuis toute le monde le veut !! La radio a beau être filmée désormais, Daniel n’a jamais réussi à relancer la vente de chemises de bûcherons! Barack c’est un autre niveau ! Le gars tu sens qu’il fait du sport 3 fois par semaine, qu’il mange équilibré, qu’il descend la poubelle sans qu’on lui demande !

Barack Obama je suis sûr qu’il lit des histoires aux enfants en faisant les voix ! Qu’il a pas honte de pleurer quand Mufasa il meurt dans le Roi Lion ! Qui se met assis pour faire pipi ! Qu’il plie le linge propre et qu’il le range dans les armoires ! Qu’il offre des fleurs à sa femme sans que ça soit la Saint Valentin ou sans l’avoir trompée !

Barack Obama, apparemment, c'est le mec moderne idéal !

Je dis apparemment parce que je suis Français, et que le Français doute naturellement des gens trop propres sur eux ! Selon moi tu peux pas passer ta vie à être un type bien tout le temps, il y a forcément un moment de craquage ! Britney Spears et Miley Cyrus, au début de leurs carrières, elles chantaient chez Disney entre Mickey et Dingo, et puis un jour tu les as retrouvées en string sur scène en train de chevaucher une banane géante ! C'est normal, il y a eu craquage !

Les journalistes des Inrocks, pareil, ils passaient leur vie à encenser des films de gauche socio-dépressifs à forte teneur progressiste réalisés par les frères Dardenne ou le dernier album electro crooneur rock de Bertrand Belin, bon bah un jour... Ligue du Lol et ils se transforment en gros beaufs réacs qui harcèlent ! C'est humain !

En tout Mogwaï, il y a un Gremlins qui sommeille !

Mais chez Barack Obama, t’as l’impression que cette part d’ombre, elle n’existe pas… Ou alors c’est médical, on lui a retiré la tumeur qui rend les hommes cons ! On l’a laissée dans un bocal en plein cagnard, ça a macéré et puis un jour c’est sorti en disant : bonjour je m’appelle Donald Trump !

Moi j’avoue, je suis pas à la hauteur de Barack Obama… Pour être franc, je sais même pas si je suis à la hauteur d’Eric Ciotti ! Ma tête des fois, j’ai l’impression que c’est du tuning ! Je mets des idées modernes sur des vieux schémas !

En tant qu’homme, je suis à la croisée du monde de mon père, et du monde que je veux pour ma fille ! Mon père était macho… j’ai pas d’autres mots pour le décrire… c’était un macho ! Pour lui les préliminaires, c’était pas les caresses, les baisers, tout ça… Les préliminaires, c’était tout ce qui venait avant un coït et c’était aussi inutile que tout ce qui se passe après : parler, élever ses enfants, faire des projets…

Bon bah il est mort il y a 10 ans, mais il aurait été incapable de comprendre le concept même de charge mentale ! Tu disais charge mentale à mon père, il t’aurait demandé si c’est du triphasé ou du monophasé ? Le mansplaining ! Le mouvement Me Too ! Mon père, il aurait pas compris ça serait comme essayer d’expliquer le code wifi à un homme de Neandertal ! On part de trop loin!