Alors je rappelle rapidement quel est mon rôle autour de cette table parce que là je débarque un peu entre le fromage et le dessert… Vous deviez vous dire depuis le début de l’émission : Dis donc les agents de sécurité à France Inter, ils sont quand même drôlement bien installé !

Non, non j’ai une fonction bien précise, outre rire très fort aux blagues de mes camarades afin de couvrir à l’antenne le silence pudique du public, je suis également là pour faire le debrief de la semaine !

C’est pas une chronique indispensable on va pas se mentir… Je ne vais rien dire qui aux yeux de cette direction ne puisse être remplacé par une chanson chiante de Christine and the Queen… Mais disons que j’incarne à moi tout seul la culpabilité socialo bolchevique de radio France vis à vis de la non représentativité des noirs hétérosexuels sur cette antenne !

Alors vous allez me dire : Mais Frederick, vous n’êtes pas noir ! Et oui ! C’est dire si il reste du chemin à parcourir ! Le dépôt de bilan c’est donc un moment où on se dit tout, où on parle sans tabous de tout ce qui a marché ou n’a pas marché durant cette semaine ! Mais cette semaine, une fois n’est pas coutume, je n’ai que des compliments à vous faire Nagui !

C’était une série d’émission où vous avez su montrer ce qui nous différenciait vraiment de toutes ces bandes qui pullulent sur les ondes, la bande à Ruquier, la bande à Charline… Et celui qui le résume le mieux ce petit je ne sais quoi qu’on a en plus, c’est encore Daniel Morin jalousant l’esprit de la bande de Groland...

Ce qui fait de notre équipe une singularité radiophonique, c’est qu’on ne peut absolument pas se voir en peinture !

Alors soyez rassuré Nagui, après cette semaine, tout le monde sait qu’on se crache à la gueule pour se dire bonjour le matin! Même Tom Villa...

