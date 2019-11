Fred a été très inspiré par les derniers propos de notre Président et il a décidé d'être plus positif !

Dites, elle est pas belle la vie ?

Non je suis sincère… J’ai eu 42 ans cette semaine, j’ai déjà vécu 38 ans de plus que le petit Grégory et surtout 9 années de plus que Jésus comme quoi ça ne sert à rien d’être pistonné ! J’ai donc décidé d’être positif, Emmanuel Macron m’a convaincu, on est un pays beaucoup trop négatif !

Il l’a bien dit devant les étudiants à Amiens !

On ne se rend plus compte ! Regardez ici à Radio France, ça fait une semaine, on fait grève ! La playlist elle tourne en boucle ! Je vous raconte pas les droits Sacem de Lomepal ! À chaque grève de Radio France, Juliette Armanet, elle prend 3 barèmes sur sa feuille d’imposition ! Maintenant quand elle ajoute une pièce à son appart, elle leur donne des noms de directeurs de la Maison de la radio. "Voici ma véranda Mathieu Gallet ! Mon jacuzzi Sibyle Veil…"

On se plaint parce qu’on doit faire 60 millions d’euros d’économie et supprimer 233 postes ! Enfin ils appellent pas ça des suppressions, ils appellent ça des départs volontaires ! En médecine, un départ volontaire, on appelle ça un suicide !

Bon ben positivons, ça pourrait être bien pire, on pourrait bosser à Europe 1 ! T’imagine, la même pression, les auditeurs en moins et une question de Nagui interrompue 3 fois par des pubs pour les côtelettes Carrefour ! Il faut voir les choses du bon côté !

La réforme des retraites, pareil, ça a du bon ! OK on va tous devoir bosser jusqu’à 112 ans, soit 25 ans de moins que Gérard Collomb ! Mais au moins on servira pas de baby-sitter à l’œil pour nos enfants !

- Papa, tu peux garder Anatole ces vacances ?

- Ça aurait été avec plaisir mais je viens d’être embauché comme magasinier à l’entrepôt Amazon de Bretigny sur Orge…Logiquement, j’ai droit à une pause de 6 minutes lundi en 8 si ça peut te dépanner…

Faut arrêter de raconter des conneries aux gens, les retraites c’est comme Freddie Mercury sur scène, c’était vachement bien mais ça n’arrivera jamais plus !

Alors c’est sûr, ce genre de réforme, sur le long terme, ça va sûrement relancer le marché des religions.

Je vais vous dire si moi je dois faire du télé marketing jusqu’à l’âge où je n’aurais plus le contrôle de ma prostate, moi aussi je vais prier très fort pour qu’il y ait une vie plus sympa après la mort !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !