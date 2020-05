Gérémy s'étonne qu'en ce 1er mai toute la Bande Originale travaille...

Merci pour cette émission spéciale travailleurs en première ligne, le mec pour la fête du travail il a une idée de génie, il fait bosser tout le monde !

Y a tellement d’artistes dont 2 qui chantent juste que j’ai l’impression de faire les Enfoirés.

Par contre je passe au milieu. Je voulais passer en premier ou en dernier parce que c’est ceux que tu retiens, ouais ma mère m’a toujours dit ça quand j’allais la récupérer à la sortie du tous dedans mais pas tous en même temps.

D’ailleurs Daniel elle t’embrasse.

Joli challenge 1 émission avec tous les chroniqueurs de la bande, et même, je cite votre message Whatsapp Nagui « le grand blond qui ne sera plus là l’année prochaine ».

Et tout ça entouré de 3 femmes: Marina, Agnes et Daniel. Je te l’ai dit Daniel, ma mère t’embrasse.

Alors ce que je pense de cette journée, puisque c’était votre question posée il y a maintenant 10 minutes.

Journée spéciale travailleurs en première ligne, ben je peux vous dire que j’y connais pas grand chose en travail mais que les premières lignes en rugby c’est souvent les plus cons.

Et je pense surtout que le 1er mai c’est ma fête et que personne ne me l’a souhaitée. Le 1er mai c’est la saint Jérémie donc on est sensé dire « bonne fête Gérémy » et moi je dirais « oh ben je savais même pas que c’était ma fête le 1er mai moi ».

Mais non, ce qu’on retient c’est que le 1er mai c’est la fête du travail alors que personne à ma connaissance ne s’appelle « du travail ».

Certes à cause du calendrier il y a des gens qui s’appellent Fetnat. Ça correspond au 14 juillet, mais du travail, personne.

Ça me gène de parler travail. Mon frère il se lève à 5h du mat pour bosser toute la journée à la chaine, moi je « travaille » de 11h28 à 11h32 aujourd’hui, puis je suis en repos 1 semaine.

Le pire c’est qu’il est plus drôle que moi.

Moi aujourd’hui j’ai une pensée émue pour tous les vrais travailleurs, et puis j’en ai une aussi pour toutes ses influenceuses voyage sur Instagram.

Toute l’année elles sont en maillot de bain dans des hôtels de luxe tous frais payés au bout du monde. Là ça fait 45 jours qu’elles sont coincées dans leur 22m2.

Voyage voyage ! La chambre, le salon, la cuisine…

Dans ta gueule Jennifer roadtrip !

Avec leurs légendes à la con sous leurs photos:

« Le fromage me manque trop »

« Là bas ils ont rien mais ils donnent tout »

« J’ai donné 2€ à un malgache il a pleuré de joie »

« Je ne sais pas où je vais, mais je sais d’où je viens »

Mais ferme la !

Là ça fait 45 jours qu’elle postent des photos souvenir ou des photos de livres qu’elles ne lisent pas « parce qu’un livre permet de voyager tout en restant sur place » photo duck-face et dos cambré, lunettes de soleil t’as vu je lis Germinal.

L’autre jour j’en ai vu une pleurer parce que chez elle elle avait pas de baignoire.

Mais c’est la vie Stacy Travel !

La vie ça n’est pas être seule dans un océan turquoise à nager avec les dauphins filmée par son drone. La vie c’est parfois les couloirs de métros bondés, collés, serrés, odeur de sueur et d’urine, ma mère t’embrasse Daniel.

La vie c’est parfois quelques mètres carrés loués trop cher, les voisins du dessus qu’on entend trop,la lumière des escaliers qui s’éteint quand t’es pas encore en haut, toi qui sauves des vies pour un salaire de misère c’est ça ! Ça n’est pas que la chaleur, l’odeur de la mer et l’écume.

Chaleur, odeur de la mer, écume… je sais ça fait 4 fois mais vraiment ma mère t’embrasse Daniel. Bon 1er mai à ceux qui triment et bonnes chroniques aux enfoirés à venir !