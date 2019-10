Ce matin, Gérémy a décidé de rendre hommage à Jacques Chirac en chanson, et plus précisément, en rap

Salut les amis alors on en parle depuis jeudi ça a occulté toutes les autres actus mais c’est toujours important d’en parler c’est même quasiment un devoir de mémoire car oui le jeudi 26 septembre 2019 un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop est passé dans les hauts de France.

C’était le titre d’un article « un nuage de fumée un peu toxique mais pas trop » et c’est pas Alexis le Rossignol qui a écrit l’article.

C’était dans 20 minutes et comme ça fait 20 minutes qu’on n’en n’a pas parlé je vais aborder la mort de Jacques Chirac.

Parce que Jacques Chirac plutôt que de se bouger pour son programme il a bougé les nôtres.

Et si vous le voulez bien je vais le faire en rap

Pour toutes nos sœurs, ou pour tous nos frères pour ceux qu’on pas d’soeurs

ou pour personne si vous êtes enfant unique

Rap Chirac Jacques Chirap

On dit qu’il est parti trop tôt notre tonton Jacques

Sauf que son hommage était déjà prêt dans toutes les rédacs

C’était le roi du swagg et du playback

Annonce des joueurs tu connais pas t’as la bouche ouverte dans le stade

Tes pantalons remontaient jusqu’à tes tétons

La boucle de ta ceinture pouvait te toucher le menton

Mangez des pommes, toi t’aimes les pompoms girls

Bernadette fait la gueule t’en dragues des tonnes

T’as niqué la mer avec tes essais nucléaires

Mais t’as dit fuck l’Irak Jacques n’ira pas faire la guerre

Au salon de l’agriculture t’étais le plus actif

Si c’était un salon de coiffure tu l’aurais appelé emploi fic’tif

Tous les journaux ne font que vanter tes exploits

De chef d’état d’homme du peuple et de résistant

C’est quand même fou qu’un séducteur comme toi

se fasse encore plus pomper mort que vivant

« What do you want? Me to go back to my plane, and go back to france? »

« let them go let them do »

« This is not a method. This is provocation. That is provocation.»

Jacques Chirac Jacques Chirac (smurf)

RPR represent !

ça fait RPR represent !

RPR represent !

RPR represent !

