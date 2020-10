Ce matin, Gérémy se demande où on va bien pouvoir mettre tous les animaux de cirque…

Chers amis bonjour ! Quoi j’avais envie de dire bonjour comme Nicolas Stoufflet le mec du jeu des 1000€.

Le jeu des 1000€ c’est une émission France Inter avec des questions genre « En 2005, quel était le 2ème prénom de la femme du dirigeant de l’Azerbaïdjan » si t’as bon t’as 500 balles et tu peux tenter le super banco pour doubler tes gains, mais cette fois ce sera une question difficile.

À titre de comparaison dans « Qui veut gagner des millions » pour arriver au premier palier de 1500€ tu dois savoir combien il y a de dalmatiens dans les 101 dalmatiens.

Tiens dis donc en parlant d’animaux.

Depuis mardi, et moi ça me fout en l’air, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili a annoncé je cite : « plus d’animaux sauvages dans les cirques. »

Ah c’est plus dans le sens moins ! Décidément la langue française est aussi fourbe que Nagui.

Ça foire complètement la suite de ma chronique.

Non mais c’est pas grave je vais la réécrire ça me prend 2 secondes, ça explique les chroniques précédentes.

Allez, relance-moi Nagui je vais faire ça pendant le jingle.

Chers amis bonjour ! Quoi j’avais envie de dire bonjour comme Nicolas Stoufflet, le mec du jeu des 1000€.

Ah ben j’ai pas changé le début.

Le jeu des 1000€ c’est une émission France Inter avec des questions genre « En 2005 quel était le 2ème prénom blablabla les 101 dalmatiens.

Tiens dis donc en parlant d’animaux.

Depuis mardi, et moi je trouve ça super, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili a annoncé plus d’animaux sauvages dans les cirques. MERDE ! Les cirques Crédeville ! Les cirques ! C’est quand même pas compliqué ! Allez concentre toi !

Chers amis bonjour !

1000€ Azerbaïdjan 101 dalmatiens.

Tiens dis donc, en parlant d’animaux

La Ministre de la transition écologique Barbara Pompili l’a annoncé mardi, il n’y aura plus d’animaux sauvages dans les cirques. Yes ! Yes ! Yes bonne nouvelle j’arrive enfin à faire une phrase correcte.

Actuellement en France dans les cirques il y aurait 500 fauves, 6 éléphants, 2 hippopotames, des zèbres, des primates et 5 à 10 autruches. On dirait une mauvaise chanson pour enfant.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !