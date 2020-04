Gérémy nous explique comment survivre confiné avec son enfant...

Ahh les amis vous n’imaginez pas à quel point ça me fait du bien de vous retrouver ! J’éprouve la même joie que quand je jouis dans ma femme et qu’elle tombe pas enceinte.

Ouais parce que j’ai déjà un enfant, une fille, et le confinement te fait vite savoir si t’en veux un deuxième. En gros, tu préfères avoir 2 enfants, ou une vie ?

Y a des gens qui sont en stress pendant le confinement parce qu’ils ne savent pas quoi faire de leurs journées. Mais laissez moi rire ! Ahaha ! Laissez moi jouer de l’harmonica (joue) ! J’ai pas dit que je jouais bien.

Moi je ne cherche pas à occuper mes journées je cherche à occuper les journées de la petite ! Et une journée c’est 24h, sauf qu’avec un enfant il faut faire comme avec les chiens tu multiplies par 7.

Un enfant c’est comme un teckel c’est pour ça que dans l’attestation de déplacement l’enfant a la même case que les animaux de compagnie.

À la maison je ne peux rien faire, elle m’interrompt tout le temps on dirait Nagui en mignon.

Ma fille elle a 6 minutes kjrvaiemldz kverguiji pji pourquoi je parle Suédois moi ? Ah pardon, elle joue avec le clavier (se lever) va dans ta chambre ma chérie papa radio-travaille.

Je disais, ma fille elle a 6 minutes d’attention, 6 minutes c’est le temps qu’il faut à Guillermo pour dire correctement « acuponcture ».

Elle se lasse au bout de 6 minutes ça veut dire qu’à chaque fois que je lui prépare un jeu je mets plus de temps à le préparer qu’elle à jouer.

Et je vous jure, quand elle fait ça, je regarde le congélo en me disant : « sans les jambes, elle rentre ».

Du coup, j’ai 33 ans et je joue à la dinette, j’ai l’impression d’être un pédophile en plan drague.

Ma meuf pourrait m’aider, mais elle télé-travaille. Autrement dit ça fait 5 ans qu’elle part bosser tous les matins alors que depuis le début elle pouvait rester à la maison.

Quand je lui dis que le confinement avec un enfant c’est difficile à vivre elle me dit « moi j’ai accouché tu sais pas ce qui est difficile à vivre » je lui réponds « moi j’ai vu ton accouchement tu sais pas ce qui est difficile à vivre ».

En vrai la petite est cool, elle égaie plus nos journées qu’autre chose. Parfois elle me fait de la peine, elle regarde à la fenêtre le parc de jeu comme un obèse regarde une mayonnaise.

Ses petits doigts boudinés et son front collés aux carreaux… Et moi je l’engueule parce qu’en 17 jours j’ai déjà lavé 6 fois les vitres.

À la fin de la journée je suis claqué, je loupe tous les apéros skype, les skypéros. Les skypéros en gros c’est boire un coup de chez toi en visio-conférence avec tes potes. Les skypéros t’enlèves internet c’est boire un coup tout seul chez toi. T’as la vie de Leïla.

Et comme je suis claqué de ma journée tous les soirs à 20h j’ouvre les fenêtres pour prendre un grand bol d’air frais et ça me touche parce que tous les soirs, les gens de ma résidence m’applaudissent pour la journée que je viens de passer.

En vrai j’ai plutôt de la chance pendant ce confinement, parce qu’au final, il vaut mieux être confiné avec un enfant turbulent qu’avec un homme violent. Je termine mon numéro en vous en donnant un utile : 3919 le numéro pour les victimes de violences conjugales.