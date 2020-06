Ce matin, Gérémy nous parle d’un documentaire qui évoque des directeurs de Zoo aux Etats Unis

Aujourd’hui on va parler Tiger King ! Comme ça j’ai pas besoin de vannes dans mon papier, suffit juste de décrire les personnages.

Pour les néophytes, Tiger King est un documentaire sous forme de mini-série qui aborde les relations tendues entre directeurs de zoos américains. Et là vous vous dites attends mais c’est de la merde !

Mais si je vous précise que le titre original c’est « Tiger King : Murder, Mayhem and Madness » là vous vous dites « putain ça ça déchire ! » sauf si vous ne parlez pas anglais là vous vous dites « putain qu’est-ce qu’il vient de dire ! »

Murder, Mayhem and Madness ça veut dire meurtre, chaos et folie.

Et pas amour gloire et beauté.

C’est simple, dans Tiger King, on a l’impression que TOUS les personnages ont été créés par Tarantino.

D’ailleurs, on a tendance à parler d’eux comme des personnages, alors que ce sont des personnes.

Ce sont des gens comme vous et moi, à part qu’ils possèdent des tigres et qu’ils les considèrent comme des gros chats. Alors pour info, un tigre, c’est pas un gros chat, c’est un tigre !

L’hippocampe on appelle ça cheval des mers c’est pas pour ça qu’on fait des courses avec à Longchamp.

Et le constat du documentaire est simple : tous les propriétaires de grands félins sont complètement tarés. Je soupçonne Nagui de posséder un Lynx.

Il y a par exemple le Docteur Antle, docteur en quoi ? En sciences mystiques ! Ok donc moi je suis docteur en spaghetti bolognaise.

Ce mec c’est Georges de la jungle, il se déplace à dos d’éléphant avec un singe, il a 3 femmes à qui il a fait refaire les seins et elles ont chacune une maison dans son parc animalier.

Je vous rappelle que ça n’est pas un personnage c’est une vraie personne.

Son égo fait environ 5 fois la taille de Teddy Riner et comme tous les psychopathes il a constamment les yeux grands ouverts. Avez-vous déjà vu Daniel Morin cligner des yeux ?

Il y a aussi Carole Baskin toujours habillée en imprimés léopard, les yeux moins ouverts que ceux de Doc Gyneco, propriétaire d’un refuge animalier, mariée au sosie du prince Charles.

Elle n’a que des bénévoles dans son parc, même les soigneurs ! Tu aimes les félins ? Oui. Ok ben va couper les ongles de Shere Khan.

Son premier mari millionnaire dont elle a hérité a mystérieusement disparu. Y a 98% de chances qu’elle l’ait fait disparaître dans un tigre.

Et elle aussi c’est une vraie personne !

Et puis tu as Joe Exotic, le personnage principal, qui a pris Joe Exotic comme pseudo alors qu’on sait qu’exotic c’est le parfum le plus dégueulasse de tous les oasis.

Joe Exotic c’est Bruno Vandelli avec un flingue. Je ne dis pas ça par rapport à sa sexualité mais plutôt par rapport à sa couleur de cheveux et ses jeans trop moulants.

Joe Exotic, il porte des slims, un flingue à la ceinture, des vestes en paillettes, plus de boucles d’oreilles que de lobes, une moustache et enfin une coupe mulet peroxydée. Double goût de chiotte.

Sur le torse il s’est tatoué 3 trous de balles. Pas des anus hein des trous de balle de flingue.

Et il est propriétaire d’un zoo dans lequel il manque un membre à chaque employé, qui une main, qui 2 jambes, qui des dents.

C’est simple, si tu veux travailler pour Joe Exotic il faut que tu aies plus d’orteils que de dents.

Ce mec est complètement fou, sa passion ? Faire de la country et tirer sur des trucs. Notamment des trucs qui ressemble à Carole Baskin.

Il s’est marié avec 2 mecs et là vous vous dites ça va on est en 2020 oui mais il s’est marié avec 2 mecs en même temps !

Et les 2 mecs étaient au courant, et ils s’en foutaient et vous savez pourquoi ? Parce qu’ils étaient tous les 2 hétéros !

Aaaaaah qu’est-ce qu’on ferait pas pour de la meth !

L’un de ses 2 maris meure, Joe se remarie 2 mois plus tard et prend comme témoin : la mère du mort.

Joe Exotic était candidat à la présidentielle des États-Unis en 2016, heureusement il n’a pas été élu sinon on aurait un taré à la maison blanche.

Joe Exotic qui est une vraie personne est actuellement en prison je vous laisse découvrir pourquoi dans le documentaire où on le voit plus occupé à devenir célèbre qu’au devenir de ses animaux.

Un documentaire sensationnel qui nous rappelle qu’à l’heure actuelle il y a plus de tigres en captivité aux États-unis qu’en liberté dans le monde entier…