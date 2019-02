Gérémy Crédeville a eu un an de plus ce week-end mais cette nouvelle semble être passée inaperçue...

Allez 3, 4 !

Ben qu’est-ce que vous foutez ? C’est maintenant qu’il faut chanter !

Si je vous dis 3 février 1987 et 5 février 2018… Indice chez vous… On fête l’anniversaire d’un jeune humoriste qui monte tout ce qu’il peut monter et ses 1 an d’insultes sur le site de France Inter.

ET TOP… Vous avez oublié. Mon anniversaire et ma premièrere année d’antenne. J’y crois pas vous avez oublié.

Putain mais Nagui j’étais là à ton déménagement, j’étais tout seul d’ailleurs parce que tu devais aller travailler. Y avait que moi et Christophe Maé ! Quand il testait la sonnette il faisait ding ding ding ding.

Leïla, combien de fois je t’ai ramenée chez toi bourrée comme Gainsbourg dans l’espoir d’un petit coït et toi tu me disais « je préfère qu’on reste amis tiens tu peux descendre la poubelle et ouvrir à Guillermo il est en bas. »

Tom ! Je t’ai prêté ma sœur !

Daniel, ma mère ! Et vous avez échangés !

Et vous Michèle !!!

Ben vous je ne vous en veux pas on se connait depuis 30 minutes. Mais faites gaffe à ces petits vicieux là autour de cette table, parce qu’aujourd’hui ils vont parler de vous, mais demain quand vous ne serez pas là ils vont inviter quelqu’un d’autre et ils vont parler que de lui !

Ouais ils sont comme ça dans la bande, la bande de collègues !

« Ah ben non l’amitié elle est pas stipulée dans le contrat hein ».

Alors précision utile. Je ne suis pas susceptible. Non, vraiment pas donc c’est pas grave si vous avez oublié, C’EST PAS COMME SI FACEBOOK VOUS L’AVAIT RAPPELÉ !

À 3h du mat’ la première personne à m’avoir souhaité mon anniversaire c’était Leroy Merlin ! J’ai moins 10% sur de l’enduis.

Bon maintenant ma chronique… Alors je ne vous cache pas que je suis bien emmerdé parce que j’ai rien préparé. Ah ben je pensais qu’on ferait un goûter donc je suis venu les mains dans les poches.

C’est quand même dingue. C’est mon anniversaire et c’est moi qui vous fait un cadeau. Ça devrait être férié un jour d’anniversaire on devrait pas travailler. Jésus il travaillait pas le jour de son anniversaire, d’ailleurs on a beau dire il était bien gentil Jésus mais il a jamais travaillé de sa vie. Il a même jamais été adolescent Jésus, on l’a connu tout bébé, on l’a connu adulte, entre deux ben il a eu le temps de se faire 12 potes. 12 vrais amis qui devaient lui envoyer un texto le jour de son anniversaire parce qu’ils ne l’avaient pas oublié, eux.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !