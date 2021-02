Vous avez vu la vidéo de Jean-Michel Blanquer qui fait du sport ? Gérémy Crédeville nous en parle dans cette chronique.

Vous avez vu la vidéo de Jean-Michel Blanquer qui fait du sport ? Enfin, du sport qui fait du Jean-Michel Blanquer. Moi elle m’a fait du bien cette vidéo. Ça valait une réouverture de bar.

Ah si, Jean-Michel Blanquer qui fait du sport on dirait une personne en fin de soirée qui a pris trop de digeo : « t’inquiète je peux conduire ».

J’ai remarqué que d’autres lectures sont possibles selon à qui je la montre. Je parle de la vidéo de Jean-Michel Blanquer hein.

Je l’ai montrée à Morgane, elle m’a dit waow ! Après je lui ai montré la vidéo de Blanquer, et elle elle voit plus un paraplégique qui se lève, avec un sens de l’équilibre approximatif.

Daniel, qui est le tout premier Illuminati, y a vu un message codé qui veut dire « ramène-moi une clope ». Il n'y a pas de code Daniel, un mec qui fait des gestes comme ça, normalement, il gare les avions.

Puis pour qu’elle voit aussi la vidéo j’ai tendu mon portable à Leïla, machinalement elle l’a bu. Un vieux réflexe.

Petite manœuvre de Heimlich pour qu’elle recrache mon portable, « crache ! crache! » Leïla dégobille, et là sur le sol on se retrouve avec tout un tas d’objets, on aurait dit l’autopsie d’une pie.

En tous cas sur la vidéo de Jean-Michel Blanquer, Leïla elle voyait plus un gars qui prend son premier cours de step, mais en fin d’année. Quant à Nagui, il m’a dit : « la dernière fois que j’ai vu quelqu’un bouger comme ça c’est quand j’ai montré mes chaussures à un épileptique. »

Et je me suis dit, finalement, Jean-Michel, il est touchant.

Ça fait du bien de voir comme ça un mec pas du tout à sa place, prêt à sacrifier sa dignité, à donner son corps à la danse juste pour sauver le moral des français.

Au milieu de toutes ces informations anxiogènes : variant de variant, manque de vaccin, nouvelles restrictions, étudiants aux restos du cœur, il y a Jean-Mimi qui danse. Jean-Mimi qui danse, Jean-Mimi qui danse.

Et la chanson c’est mon créneau OK ? Non parce que ça fait deux semaines que j’entends les chroniqueurs de la bande chanter, ça ne va pas du tout.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !