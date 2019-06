Ce matin, Gérémy nous livre ses gestes simples pour être un bon écolo car le premier parti politique des 18-34 ans est EELV.

EELV qui veut dire Europe Écologie Les Verts et non pas Elle Eternue La Vilaine.

EELV c’est également 4 lettres contenues dans le prénom Evelyne.

Mais on s’égare.

Bon en vrai le premier parti chez les 18-34 ans c’est l’abstention, un geste écolo parce que qui dit pas de bulletin dit pas de papier utilisé, mais je vais pas en dire plus parce que si j’ai bien compris, l’abstention chez France Inter c’est comme la puberté chez Christian Quesada, on en raffole pas trop.

Franchement c’est hyper compliqué d’être écolo, déjà on dit tofu ou tofou ? Veggie ou véji ? Ah du coup on dit Naji. Voyez, pas évident.

La principale cause du dérèglement climatique, c’est les émissions de CO2 c’est pas bon du tout. Tiens bah comme les émissions d’H2O finalement.

En France les transports domicile-travail émettent beaucoup de CO2. On nous conseille de prendre les transports en commun ou le vélo pour polluer moins, moi je dis allez plus loin en optant pour le tandem qui est finalement un vélo en commun.

Ou mieux : ne travaillez pas ! Un trajet domicile-domicile c’est la garantie d’une empreinte carbone nulle.

Je félicite donc tous nos auditeurs qui écoutent la radio un mardi à midi, essayez pas de nous faire croire que vous avez un boulot.

Deuxième cause d’émissions de CO2 : la consommation énergétique des bâtiments résidentiels, à cause de la mauvaise isolation, du chauffage et des bains.

Les SDF c’est sale, oui, mais c’est sain.

Ce matin j’en ai vu un encore plus écolo que Mélanie Laurent et Pierre Rahbi réunis : lui tu sens qu’il protège les animaux, une famille de rats, une colonie de puces, une centaine de cafards et un couple de pigeons qu’il laisse vivre sur son corps, si ça c’est pas de l’engagement !

Merci Daniel Morin.

Comme Daniel pensez à économiser l’eau, optez pour la douche plutôt que le bain, et des douches courtes hein si c’est pour rester 30 minutes sous l’eau, bah… prenez un bain.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !