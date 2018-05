Gérémy nous parle dune actu qui l'a marqué : une jeune fille a vendu sa virginité pour un million de dollars...

Salut les jeunes ! Et salut Nagui, Albert, Daniel ainsi que les ¾ des gens derrière moi.

Alors c’est passé aussi inaperçu qu’un mot mal prononcé par Guillermo Guiz Pour info il met à peut près 6 minutes à bien dire abribus Les gens pensent qu’il joue au Bataclan les 27,28 et 29 décembre en fait non, il démarre le 27 et termine le 29 puisque pour l’occasion il ne voulait pas faire de faute d’élocution.

Bref, la semaine dernière une jeune femme de 20 ans a vendu sa virginité pour 1M de $

Vous avez bien entendu elle était encore vierge à 20 ans. Attention mesdemoiselles je ne juge pas, restez vierge aussi longtemps que vous voulez ça fera plaisir à votre père. Pour ma part les seules vierges de 20 ans que je croise le doivent à l’astrologie. Les gens se sont pas mal indignés du fait qu’une jeune fille vende sa virginité par contre j’ai pas lu grand monde sur le fait qu’un mec achète ladite virginité. C’est un banquier de wallstreet qui a remporté l’enchère, moi j’avais que 11€. 1 million de $, pardon de le dire mais ça fait cher le craquage d’hymen quand même. Surtout que virginité ne rime pas avec hymen intact. Déjà ça s’entend virginité et intact ça rime pas, À la rigueur virginité/divinité, hymen intact et full-contact oui. Mais l’état de l’hymen peut être détérioré par la pratique du cheval et t’as beau être un riche banquier New-Yorkais, tu ne fais pas le poids face à un Percheron. C’est quoi l’idée du trader là ? Se dire ahah grâce à mon pénis tu n’es plus pure Jasmine ?

Oui la petite s’appelle Jasmine et à la base elle voulait rester vierge jusqu’au mariage. Le mariage vous savez c’est ce truc qu’on décide à deux quand on fait encore l’amour. Alors pour info un mariage ça coute moins cher qu’1M de $. Même avec un super traiteur. Si Jasmine a vendu sa virginité c’était surtout pour rembourser les dettes de sa famille, famille ravie puisque Jasmine a deux petites sœurs. Deux tickets gagnants donc, tu grattes, tu gagnes. Ce fantasme des américains riches m’écœure, la faute à 50 nuances de Grey ça ! Si Christian Grey était chômeur l’autre elle aurait moins aimé se faire fouetter le cul. Franchement le mec est con, 1M de $ pour une première fois !

Sexuellement parlant une première fois c’est nul moi j’étais une limace sur une étoile de mer. C’est comme l’heure de pointe dans le métro tu dois tasser pour rentrer. La première fois t’as plus des « attends attends attends » que des « vas-y vas-y j’te dis »

Selon Jasmine la première fois s’est bien passée, le banquier s’étant comporté en vrai gentleman, ah ben oui la classe ! J’te tiens la porte et j’te dépucelle. C’est limite un conte de fée puisqu’après minuit le joli carrosse était devenu citrouille. Je pense à l’ex de Jasmine aussi, ils se sont peut-être rencontrés à 16 ans, elle lui dit qu’elle veut rester vierge jusqu’au mariage lui ça fait 4 ans qu’il plâtre un mouchoir.

Au bout d’un moment il en peut plus il a de la semence jusqu’au bord des yeux. Il demande la petite en mariage sauf qu’il gagne le SMIC, l’autre elle a le choix entre une robe blanche, un power point sur son enfance suivi d’une queue leuleu ou 1M de $. Comme c’est pas Patrick Sebastien Jasmine elle choisi le million. Résultat son ex est vierge à 20 ans il en veut aux femmes et aux riches et il se radicalise.

Pour sa défense, Jasmine dit qu’une femme a le droit de faire ce qu’elle veut de son corps, ok mais si toutes les femmes se mettent à monnayer leur virginité à quoi sert le lycée ? Quitte à vendre sa virginité mesdames faites vous poser un hymen factice et faites vous passer pour vierges ! Après tout, y a bien des riches banquiers à Wallstreet qui vous gagnent aux enchère et qui, en plus, se font passer pour des gentlemen.