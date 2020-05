Gérémy a une idée très logique pour mettre en place le déconfinement... explications !

Normalement aujourd’hui c’est ma dernière chronique. De quoi ? Oh les enculés ! Personne ne m’a prévenu et ils ont glissé ça dans mon papier les salauds ! Je n’aime pas vos méthodes Nagui ! D’ailleurs je ne vous ai jamais vraiment apprécié vous et vos pulls… Avec votre tête là et ah attendez j’avais pas tout lu, normalement aujourd’hui c’est ma dernière chronique confiné.

Ah oui ça change tout… Euh Nagui vous avez dû entendre un mot sur deux et ça a modifié la signification de ma phrase. Retenez juste que je vous aime, vous, vos pulls et votre tête.

En vrai c’est pas ma dernière chronique confiné c’est ma dernière chronique avant… le déconfinement !

Ouais je trouvais que ça faisait titre de Blockbuster.

« Le déconfinement, premier pas vers le monde d’après », pas en salle le 11 mai.

Ça va être une période pleine de contradictions le déconfinement. Moi par exemple je suis vachement emmerdé parce que j’habite à 101 km d’une forêt mais en face d’un cimetière.

Normalement les déplacements autorisés c’est 100km à vol d’oiseau, le 11 mai on est tous des pigeons. Moi j’habite Lille, 100km à vol d’oiseau je peux aller dans la mer. Du vol d’oiseau pour être un poisson non merci. Puis la mer du Nord… c’est plus le Nord que la mer. De toute façon les plages on peut pas.

Et la fameuse question du masque, ce voile laïque.

Masque qui va creuser les inégalités parce qu’il va falloir l’acheter. « Comment ça 10 lavages ? Je l’ai acheté 5€ je le mets autant que je veux ! » Ou je fais comme Daniel avec ses slips je les lave pas.

J’ai vu les masques qu’ont reçu les instits, on dirait des lingettes avec des trous pour les oreilles.

Le déconfinement à l’école ça va être simple aussi : les élèves de primaires reprendront le 11 ou le 32 mai les jours pairs avec 1/3 de classe par demi journée pour le quart sud ouest du pays, hors taxe.

En fait ce qu’il faut retenir c’est que plus t’approches du bac, moins t’as de chances d’être déconfiné. Sauf si tu passes ton bac alors que t’es en crèche.

D’ailleurs dans les crèches c’est moins de 10 conna... moins de 10 enfants. Qu’on va sensibiliser aux gestes barrières alors qu’en général les barrières ils les lèchent.

Des espaces de jeux séparés, un coffre de jouets par enfant. Vous savez, les enfants, ces êtres humains a qui on dit toute leur vie « prête ».

En gros, à la crèche les enfants n’ont le droit de toucher qu’un seul livre, et nous on a accès aux bibliothèques.

Pour emprunter un livre à la bibliothèque c’est simple, vous le prenez avec des gants, quand vous le ramenez chez vous vous le posez sur la table, vous jetez vos gants, vous vous lavez les mains, 72 heures plus tard vous pouvez prendre le livre sur la table. Ensuite, nettoyez la table avec un chiffon et de la javel. Jetez le chiffon. Lavez vous les mains pendant une minute. Lavez la javel. Remettez des gants. Prenez le sac poubelle dans lequel vous avez jeter le chiffon et jetez le dans une grande poubelle. Jetez vos gants, puis lavez vous les mains orienté plein sud avec un savon au PH neutre . Enfin, rendez le livre. Simple!

Beaucoup de gens râlent parce qu’un déconfinement le 11 mai c’est trop tôt. Les français et le confinement c’est comme un enfant et un bain.

"Viens prendre ton bain Timothé !

- Noooon !

- Aller on sort du bain Timothé !

- Noooon !"

Déconfiner par région je trouve ça illogique voire même raciste, tous les alsaciens ne sont pas malades. Par contre ils ont tous un accent de merde.

En fait un déconfinement logique ça serait : t’es malade ? Reste chez toi. Mais le gouvernement veut déconfiner en priorité les départements les moins touchés, mais déconfinons les gens les moins potentiellement touchés ! Déconfinons les femmes qui fument.

Ou alors les morts, ah ben je vais peut-être aller faire un tour au cimetière tiens.