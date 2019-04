La Nasa sait envoyer des chats, des chiens, des singes, des rats, des mouches dans l’espace mais deux femmes en même temps non.

La Nasa ils savent envoyer des chats, des chiens, des singes, des rats, des mouches du piment d’espelette dans l’espace. Mais deux femmes en même temps y savent pas faire.

Le 25 mars dernier la Nasa a annulé une expédition 100% féminine dans l’espace. C’est passé aussi inaperçu qu’une faute de goût aux pieds de Nagui

L’unique raison c’est qu’il n’y avait pas assez de combinaisons à la bonne taille. On voit bien que la Nasa est gérée par des mecs, un complexe avec la taille et les femmes ils ne veulent pas les mettre sur orbite ils les préfèrent sur la leur.

Bon après je dis 100% féminine, mais elles n’étaient que 2. Du coup ça m’a révolté mais un peu moins.

C’est comme si tu voulais rentrer dans un Ehpad et le gars à l’accueil te dit « n’entrez pas là-dedans ils sont tous morts !

- Oh mon Dieu mais combien ils étaient ?

- Deux et ils sont morts de vieillesse »

C’est tout de suite moins dramatique.

On met une petite plaque “A la mémoire de Valérie Giscard d’Estaing et Daniel Morin” et hop, c’est reglé.

Pour en revenir à mon histoire de NASA je trouve ça quand même dingue ! Ils sont censés avoir les moyens intellectuels et financiers pour pouvoir organiser la sortie de deux femmes dans l’espace. C’est la NASA quoi pas une asso de philatélistes du Val-d’Oise merde !

« Euh excusez moi..

- Oui ?

- Hervé, membre actif des timbrés de Sarcelles

- Ah…

- Juste pour vous dire on a des timbres du 19ème quand même !

- Et ben c’est super !

- Et ils ont tout leur cran !

- Génial.

- Beh ouais.

- Allez il faut partir maintenant Hervé

- Oh…»

Je critique, mais deux femmes en même temps, j’ai essayé une fois, c’était pas un grand succès non plus... le voyage a duré même pas 30 secondes et je peux vous assurer que j’en ai fait décoller aucune.

