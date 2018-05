Gérémy Crédeville démystifie la figure de l'humoriste, au risque de décevoir quelques fans...

Regardez-moi tous ces pervers… car finalement applaudir, c’est un peu fesser sa main. En parlant de fessée et de pervers, y a beaucoup de gens dont Leïla qui fantasment sur moi. Je veux dire par là que beaucoup de gens fantasment sur la vie des humoristes. Mais comme je suis égocentrique je dis « moi ». Je trouve mon miroir vraiment canon !

Alors à l’inverse d’un élu en campagne, j’aimerais bien rétablir la vérité. Du genre l’humoriste bosse qu’une heure par jour… bon, là ce n’est pas le bon exemple. Certains pensent qu’on est marrant tout le temps, c’est faux, et là c’est le bon exemple. Être humoriste, en gros, c’est parler à des gens qui se foutent de votre gueule. C’est être prof d’allemand en ZEP quoi. Il faut savoir que l’humoriste est plus sollicité qu’un accordéoniste en maison de retraite.

Toutes les émissions télé ou radio ont leur humoriste maintenant. En 2020, y en aura un au 20h : « Et encore un tsunami en Thaïlande un bilan catastrophique que nous aborderons tout à l’heure juste après la chronique désopilante de Vanessa !»

En soirée, les gens te demandent des sketches, on ne demande rien en soirée à un gynéco. Pour travailler son spectacle, l’humoriste teste des vannes dans des endroits improbables : bars, restaurants, caves, chicha, local poubelles, France Inter.

Tout est réuni pour que tu bides et toi t’y vas, tu sautes sur une mine en te tirant une balle rouillée dans l’urètre. Faire de l’humour dans ces endroits, c’est comme manger un plateau de fruits de mer dans un Kebbab.

Au passage, c’est mal foutu les fruits de mer ça n’a vraiment pas le goût de fruit.

Tu me diras une salade de fruits n’a pas le goût de salade. Mais je m’égare, revenons-en aux fantasmes et calme toi Leïla. Le fantasme des groupies qui t’attendent à la sortie, c’est aussi vrai que les seins de Nabilla. Les groupies à la sortie y a un calcul simple à faire c’est x2, elles ont soit 2x ton âge, soit 2 fois moins. Donc soit c’est trop tard, soit ce n’est pas légal. Ou soit c’est pour Morin, soit c’est pour Morin. Pour ma part, 1 fois sur 3 il leur manque une dent. Et pas celles du fond. Certaines de mes groupies sentent la soupe.

Hummm c’est quoi votre parfum Odette ? Liebig.