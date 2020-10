Ce matin, Gérémy Crédeville nous a déniché une chanson de gros chat, c'est Fauve mais en moins bien.

Les amis, vous ne me regardez plus. Ça fait presque 3 ans qu’on se connait et aucun commentaire sur mon blanchiment des dents. Le dentiste m’a dit : "sur l’échelle Morandini-Roumanoff vous voulez quel blanc?" J’ai dit : "moi je veux blanc pas phosphorescent. Il m’a dit "oh c’est pas sympa", moi j’ai répondu : "quoi, qu’est-ce qu’il y a, vous allez faire un pamphlet?"

Tiens, en parlant de pamphlet, il y a 2 semaines, Nicolas Bedos s’est exprimé sur les réseaux sociaux nous invitant à entrer en résistance face au port du masque, à la distanciation sociale etc etc. Résultat, Bam ! Niveau d’alerte sanitaire relevé, bars fermés, masques même quand on dort, bref, la puissance du mec !

Cependant, certains internautes ont eu la riche idée de reprendre son texte à la manière de Fauve. Fauve pas la rousse qui danse, le groupe de musique qui se plaint. Et bien ça m’a rendu nostalgique de ce groupe et je vous ai trouvé une chanson cachée de gros chat, c’est Fauve mais en moins bien.

Cette chanson s’appelle "Mauvaise Personne". Voilà, alors c’est une chanson très courte du groupe, fort heureusement il y a une autre chanson cachée qui s’appelle également "Mauvaise Personne". On l’écoute.

J’ai pas mis de carré bleu pour les Ouïghours sur mon compte Instagram, est-ce que ça fait de moi un type pas fréquentable? Un salaud avec une mauvaise âme? Ça veut pas dire que je ne pense pas à eux, juste que je ne suis pas dans l’exposition digitale du plus oppressé, du plus opprimé de celui qui te fera le plus déprimer. Pour eux j’ai pas de mépris mais j’ai pas envie de participer à cette course sans fin, ce pantone de couleurs qui se déploie comme un arc-en-ciel de la souffrance, d’être un étendard à l’effigie d’une époque distordue complètement foutue en déshérence.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !