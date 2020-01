Ce matin, Gérémy décrypte le phénomène des soldes

Ah pardon c’est à moi ? Merde j’ai pris l’habitude de vous écouter de chez moi.

Mais bon si c’est à moi, faut que je me mette en jambe alors c’est parti!

C’est jeudi (c’est jeudi)

C’est la bande (c’est la bande)

Originale

De Naguiiiiiii

Comme vous le savez tous, l’Australie brûle et y a 1 demi-milliard d’animaux morts ou en phase de l’être, 1 demi-milliard y a que Nagui qui voit ce que ça fait.

On est à l’orée d’une troisième guerre mondiale parce que Donald Trump et Hassan Rohani jouent à qui a la plus grosse portée balistique.

Daniel n’a toujours pas pris de douche en 2020, bref, c’est la fin du monde mais heureusement il y a les soldes.

Sold by myself

Don’t wanna be Sold by myself anym

Oui bah oh j’suis pas chanteuse moi hein ! Puis ça m’aurait embêté de perdre la deuxième.

Je sais pas vous mais moi j’ai reçu plus de SMS de boutiques qui m’annoncent leurs soldes que de messages de bonne année.

Les soldes c’est comme un Black Friday mais pendant 6 semaines. Moi perso les soldes je m’en fous je suis plutôt Balec Friday.

Le Black Friday pour ceux qui vivent dans l’eau c’est un événement commercial qui nous vient des États-Unis. Si ça venait de Belgique on aurait appelé ça (accent belge) Le black Friday, si ça venait de Québec on aurait appelé ça le vendredi noir, et si ça venait de Chine on aurait appelé ça de la contrefaçon.

Le Black Friday permet aux entreprises d’augmenter leur chiffre d’affaires de 400% tout en commercialisant des produits jusqu’à 80% moins chers. Ça veut dire quoi ? Eh ben ça si j’enlève un C ça veut dire que tous les autres jours on se fait enuler avec des prix trop élevés !

Et là vous vous dites, mais pourquoi il nous parle du black Friday un 9 janvier ce con?

Et bien tout simplement parce que le 2 décembre j’avais une chronique qui tombait pile le lendemain du black friday, mais qu’il y avait grève. Grève, ce que les cheminots appellent plus communément « un jeudi ».

Mais revenons-en aux soldes, ce moment où les prix des articles et l'intelligence des humains peuvent diminuer de 20, 30 voire 50 % !

En cette période on voit de plus en plus apparaître sur les étiquettes des vêtements les termes « made in Ethiopia », qui remplace le traditionnel “made in China”, ou Théo si vous prenez le vêtement d’un enfant de CP.

Pourquoi Made In Ethiopia ? Tout simplement parce qu’ils sont fabriqués là bas ! Et donc on a enfin la vraie explication : ça s’appelle black friday parce que les habits que vous avez acheté en réduction ce jour-là sont fabriqués par des noirs dont les salaires ont eux aussi subi une grosse réduction.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !