Ce matin, Gérémy pousse la chansonnette pour nous parler de ces virus qui nous assaillent

Hier j’étais nu et puis il a plu

Je tousse du pue ce soir

J’ai froid sous mes draps j’ai chaud sous mes draps

Je ruine mon sopalin et mes mouchoirs

Je reste dans mon lit j’ai plus d’appétit

Mon front est une vraie bouilloire

Parfois je vomis et j’ai des crampes aussi

Je marche comme un nain dans Fort Boyard

Abattez-moi

Je suis malade complètement malade

J’ai mal au dos j’peux pas m’asseoir

Mes oreillers ne sont pas secs c’est des passoires

Je suis malade parfaitement malade

J’ai même envie d’habiter Caen

Je chie du jus ou des trucs mous

J’ai l’sphincter d’un minot d’deux ans

Ça me rend fou

Voilà je viens de vous chanter le quotidien de millions de Français en ce moment. Oh j’aurais pu vous aussi vous chanter le quotidien de ces gens qui s’adonnent au véganisme « J’aime la salade »

Ou encore de ces milliers de soignants qui vivent des moments délicats « J’essuie l’malade ».

Mais non, aujourd’hui je voulais vous parler de Qare, pas la ville d’Égypte qui a vu naître un nabot bavard non Qare avec un Q comme Leïla. Pardon je m’égare.

Donc Qare: Q.A.R.E c’est une application qui permet d’aller chez le médecin sans aller chez le médecin.

Là vous vous dites « mais enfin il est complètement con », d’ailleurs ça fait un bout de temps que vous vous l’dites.

Et bien non QARE est une application de vidéo consultation, vous pouvez donc avoir un avis médical et une ordonnance sans bouger de chez vous via votre smartphone, pratique pour Daniel et son bracelet électronique.

Qare permet par exemple aux personnes qui sont dans des déserts médicaux de consulter un médecin et ça permet surtout aux médecins et bien de travailler en slip.

