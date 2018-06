Gérémy Crédeville explique l'espérance de vie dans les Hauts de France qui serait plus faible qu'ailleurs dans le pays.

Salut les gens propres, et salut Nagui ! En parlant d’hygiène douteuse, on vient d’apprendre que l’espérance de vie dans les Hauts de France en 2018 est la même que celle de la France il y a 15 ans. 15 ans là-bas, c’est pile l’âge où tu commences à faire des enfants. On meurt plus vite on nique plus tôt. Et quand je dis plus tôt c’est en deux mots, rien à voir avec le chien de Mickey. D’ailleurs, pour moi Pluto c’est un SM qui aime se soumettre. C’est pourquoi Mickey porte des gants. Pluto, c’est comme Alain Chabat dans Didier, c’est un personnage qui joue à faire le chien. Sinon Dingo serait un chien aussi, soyons logiques !

Alors certains me diront que Dingo n’est pas un chien, c’est un Dingo, et à ceux-là, je répondrais qu’on s’éloigne doucement du sujet initial qui est l’espérance de vie des nordistes. Les femmes cht’is vivent en moyenne 83 ans contre 85 dans le reste du pays ou 96 ans si elles habitent à Nice. Point positif : les cougars dans le Nord sont plus jeunes. Damart chez nous c’est Kiabi. Et ouais les gars, elles ont vingt ans nos milfs !

Ce qui fait que les Nordistes sont les seuls à avoir des arrières grands-parents qui n’ont pas connu mai 68. Dans le Nord, l’espérance de vie des hommes est de 75,8 ans contre 78,5 ans dans le reste du pays. Les cht’is meurent donc avant d’être en âge d’écouter France Inter.

Mais alors, à quoi tout cela est-il lié me direz-vous ? … Non ? Bon ben j’enchaîne. Et bien il y a plusieurs facteurs et ça, ça tombe vachement bien puisqu’il y a quand même environ 6 millions de personnes dans les Hauts de France et si on veut que le courrier soit livré à temps il faut nécessairement plusieurs facteurs. Je sais bien que maintenant il y a les mails, mais je vous rappelle qu’on est dans le Nord. D’aucuns diront que si l’on meurt plus vite là-bas c’est parce que la pluie, c’est de l’eau et que donc on la digère mal. Et bien figurez-vous que que nenni.

Les membres de l’Académie de médecine pointent du doigt, alors que ce n’est pas très poli : une surconsommation de substances cancérigènes. Cancé-cancérigène (fertiligène)

Alcool, obésité, tabagisme sont les 3 termes que l’on retrouve le plus souvent dans la partie hobbies et loisirs d’un CV cht’i. On vit moins longtemps, mais dans le Nord on vit vraiment !

On boit, on mange, on clope puisqu’à la fin de toute façon on meurt. Alors ok on vit deux ans de moins, mais est-ce qu’on veut vivre deux ans de plus si c’est pour boire de l’eau et manger du brocoli ? Et à l’évocation de ces deux aliments seul Nagui est capable de saliver.

En ce qui concerne le tabagisme dans le Nord, la cigarette électronique on a dit non. Nous on fume, on sait ce qu’on fume, et avec les photos dégueulasses des paquets de clope on fait des albums panini. Comme l’a dit mon grand-père à sa dernière sortie de prison « Vapoter cha r’vient à fumer eun’pile ».

