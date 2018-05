A l'occasion de la venue de Patrick Brion dans la Bande Originale, Gérémy Crédeville parle télévision.

Écoutez petit bonhomme, si Tom Villa et Albert Algoud qui m’ont précédé à cette chaire ont été capables de vous répondre, je ne vois pas pourquoi je n’y parviendrai pas. Si on cumule leur QI, on obtient encore 2 chiffres.

Patrick Brion, vous êtes une voix de la télévision. Je vais tenter pendant 3 minutes d’être une voix de la radio, bien que mon physique ne s’y prête guère.

Attention à vos bas mesdames, voix radiophonique : Barry White et Grand Corps Malade enfantent Gérémy Crédeville.

Hier soir, j’ai rêvé de Greta Garbo. C’était mon premier rêve en noir et blanc, enfin je crois. Il y a 3 semaines, j’avais déjà rêvé d’un panda assis devant un monochrome. D’après une étude, les rêves en noir et blanc concernent presque exclusivement les personnes nées avant 1960, soit 97% de nos auditeurs. France Inter remercie d’ailleurs les sociétés Amplifon, Sonova et Audika, nos partenaires de toujours.

1960, c’est l’apparition de la télévision en couleur, mais aussi de la pilule contraceptive, du laser et de l’injection directe d’essence.

Donc si je résume, les gens voient pour la première fois de la couleur à la télévision, ils se disent c’est la fin du monde, ne faisons plus d’enfants mais prenons quand même du plaisir, qu’il est con ce chat à jouer avec ce laser sur le mur tiens si on l’immolait ?

1960 était vraiment signe de fin du monde puisqu’un an plus tard, naissait Nagui. Et quand on voit tout le mal qu’il fait encore aujourd’hui à la télévision, on comprend pourquoi les gens se tournent vers les internets. Ou plus raisonnablement, vers le suicide.

En 1960, les commentateurs sportifs parlaient comme ça. Et la mère de ma mère donnait naissance à ma mère, enfin un espoir dans ce bas monde.

16 ans plus tard, Nadia Comaneci obtenait la note parfaite de 10/10 aux jeux Olympiques et ma mère obtenait la même note sur un site de rencontre par minitel.

C’est aussi en 1976 que naît « cinéma de minuit”. L’émission tient son nom de l’heure à laquelle elle se terminait alors que « Les 12 coups de midi » tient son nom de l’heure à laquelle elle commence. Quant à “7 à 8 », on ne sait plus très bien d’où cette émission tient son nom puisqu’elle débute à 18h15 et se termine à 19h50.

Aujourd’hui, cinéma de minuit commence vers minuit 20 le lundi sur France 3 c’est vous dire à quel point la chaîne vous apprécie pour vous donner ce créneau tant prisé. On a quand même 26% de part de marché chez les chauves-souris.

Et 14% chez ceux qui vont boire de l’eau en pleine nuit. Sachant que 6% de ces 14% tapent sur leur télévision pour retrouver la couleur. Ces 6% font parti des gens qui se disent, en tapant sur un truc, ça donne de la couleur, regardez la joue de mon fils.

Le principe de cinéma de minuit, c’est de diffuser en VO sous-titré et dans leur format pellicule d’origine des œuvres appartenant au patrimoine cinématographique mondial. J’ai failli mourir d’asphyxie à la fin de cette phrase.

Phrase qu’on pourrait traduire par Patrick Brion est féru de brocante. En tout cas, Patrick Brion, vous êtes une énigme puisque le cinéma muet vous parle et que vous redonnez des couleurs aux films en noir et blanc. J’ai hâte d’être à ce soir pour rêver à nouveau de Greta Garbo qui me dirait « C’était vraiment une chronique de bleu, mais ta voix radiophonique m’a donné du rose aux joues ».