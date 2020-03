Gérémy nous parle des dommages collatéraux liés à la crise du Coronavirus

Ce matin je voulais pousser un gros coup de gueule « oh » !

Ah ça fait du bien. Du coup je sais plus pourquoi je voulais pousser un coup de gueule moi.

Ah si, vous avez entendu parler du scandale des vols fantômes ? Ouais ? Ben moi aussi.

Voilà bonne émission les amis.

Non plus sérieusement je vous explique, y a une épidémie en ce moment dont personne ne parle, j’ai découvert ça ce matin, ça s’appelle le Coronavirus. Quoi ? Hein ? Qui ? Conaro quoi ? Qu’est-ce c’est ? Un allongé pour la 2.

Ah… le Coronavirus, un sujet bien enculé. Éculé pardon ! Ah non enculé, c’est vrai qu’on en a plein le cul.

Peut-il se passer 8 minutes sans qu’on en parle ?

- Oui mais là c’est toi qui en parles…

- Beh on me demande une chronique d’actu, c’est quoi l’actu en ce moment ?

- Euh le coronavirus ?

- Ahaaah !

- Oh putain…

- Et ouais ! Merci d’avoir joué Francis vous repartez avec une gourde et un fémur artificiel.

- Je peux faire une dédicace?

- Non.

- J’embrasse très fort ma femme Sandrine et Tuc notre pékinois.

Moi perso je sature, au début j’aimais bien mais c’est comme une chanson que t’as écouté trop de fois à la fin t’en as marre.

J’ai pas fait la bise depuis 5 jours ça me manque.

J’essaie de respecter les recommandations mais y a trop d’infos et moi des fois j’entends pas bien, je me frotte les mains avec du gel de gros alcooliques et je tousse dans mes couilles.

Toussez dans vos coudes c’est quand même la recommandation la plus moisie du monde non ? Bah si, parce que les gens se disent bonjour avec.

Ils se passent leurs miasmes comme ça, comme des manchots au volley ball. « Le contre Jean-Louis ! Le contre ! Ahhh bien joué top la ! … »

À l’heure où je vous parle l’Italie est en quarantaine. Ah mais c’est pour ça qu’il n’y a plus de pâtes à Auchan Calais !

Là-bas ils conseillent aux gens de rester chez eux pour éviter qu’ils transmettent le virus, là je parle de l’Italie hein plus de Calais un accent et le chômage ça ne se transmet pas.

On demande aux gens de rester chez eux pour éviter de transmettre le virus aux vieux, mais c’est aux vieux de restez chez eux ! Moi si j’en croise un dans la rue je tousse dans son coude à lui.

De toute façon c’est Macron qui a créé ce virus, c’est à risque au-delà de 65 ans, ils veulent pas de la réforme des retraites BAM petit virus pépouze.

