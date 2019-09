Gérémy a appris qu'on pouvait payer une fortune pour observer la fonte des glaciers et il ne comprend pas trop l'intérêt...

Je vous le disais il y a deux semaines, le jazz c’est pratique pour annoncer des mauvaises nouvelles.

“Cindy, ma jolie, ton rendez-vous shiatsu de 19h sera cruel car c’est avec Patrick Bruel”

Ce mardi j’écoutais France Inter l’émission « La Terre au Carré » de Mathieu Vidard, l’homme porte bien son nom, son émission moins car si la terre était vraiment carrée on ne tiendrait pas dessus. À cause des arêtes. Mmmm bref malgré cette imprécision, j’ai appris aux alentours de 14h10 dans un reportage intitulé « Comment vivre dans un monde qui fond » qu’au Groenland était organisé des croisières de luxe pour aller voir fondre la banquise. Et là vous vous dites mais quelle vie de merde ! Il écoute France Inter à 14h10 !

Plus sérieusement, rien que cet été une petite cinquantaine de paquebots se sont rendus à Nuuk, Nuuk c’est la capitale du Groenland, rien à voir avec l’arrière de votre tête.

Nuuk a donc vu passer 47 gros trucs de taule remplis de trous de balle qui font coucou. À cause du froid, ils parlaient comme Julien Clerc « Je me les pèle, putain je me les pèle »

Ça leur coûte 1000$ par jour de croisière. Franchement, 1000$ pour aller voir des icebergs, alors qu’au marché elles sont à 1,19€ pièce, on en fait pas toute une salade…

Oui, je fais dans le calembour maraîcher, je pense qu’y a un créneau à prendre : “Vous savez ce que font une vieille carotte et une vieille tomate quand elles prennent le métro ? Elles compostent !”

Oui bon bah j’ai raté mon créneau.

Économiquement parlant ces croisières au Groenland n’apportent rien à la population locale puisque les touristes mangent et dorment sur le bateau. Bah à 1000$ par jour ils vont pas descendre bouffer du phoque.

Mais 1000$ la journée de croisière! Ça fait quand même 900 euros. Pour beaucoup de gens c’est un salaire mensuel, pour Nagui c’est une chaussure. Et eux ils sont prêts à payer ça pour regarder un glaçon redevenir de l’eau.

Prends un pastis mon gars, tu verras la même chose ! Ou même 300 pastis si t’as vraiment envie de claquer tes 900 euros par jour.

