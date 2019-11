Gérémy adore Michel Jonasz et il le prouve...

Depuis tout à l’heure je me dis « Génial ! Je suis assis à côté de Michel Jonasz » et j’ai bien vu que Michel Jonasz s’est dit « Génial ! Je suis assis à côté d’un inconnu ! »

Notre dernière rencontre Michel c’était en mars 2017 sur une radio qui promet des Rires et des Chansons à l’occasion du film Babyphone. Depuis vous avez sorti 2 albums, fait un duo avec Eddy Mitchell, tourné dans 3 films, 3 téléfilms et joué dans 2 pièces de théâtre. Moi, j’ai changé de radio.

Je vous suis depuis tout Nagui, et je ne vous cache pas que vous m’avez un peu pourri la vie quand j’étais mino. Parce que j’étais déjà fan de vous et j’assumais ma passion : “Ouais, je suis en CE2 et j’aime un chanteur de 45 ans, et alors ?! Michael Jackson c’est l’inverse et personne lui dit rien”

Après à cause de vous j’ai eu une adolescence difficile, mes potes faisaient du skate je faisais du scatt. Prends ça dans la gueule Stephane De Groodt !

En fait si ça se trouve vous aviez juste de gros problèmes d’élocution, et pour dire « passe-passe moi le sel » et bien vous disiez « blep bad dap edoubip »

Non mais sincèrement je suis vraiment fan de vous, bébé j’avais la même coupe que vous aujourd’hui.

Après je tiens à préciser, je suis fan, mais je suis pas un fan relou, je ne vous regarde pas la bouche ouverte comme Leïla regarderait une Kro.

Je suis pas un admirateur pesant qui harcèle son idole, je vous ai pas sauté au cou en criant « Patriiiiick!! » déjà parce que vous vous appelez Michel.

Mais j’ai pas fait l’hystérique genre « Fais de moi ce que tu veux ! Rentre-moi dans la boîte de jazz ! ».

En revanche, à cause de ma passion pour votre musique, je peux être relou avec ma meuf. Par exemple quand elle m’envoie faire les courses et qu’elle met dans la liste des serviettes hygiéniques, je ne peux pas m’empêcher de l’appeler pour lui dire chérie je t’ai acheté des « super Nana, super nana, super nana, super nana ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !