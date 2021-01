Lundi dernier, Gérémy Crédeville a reçu un mail lui proposant "d'élargir sa recherche aux métiers qui recrutent"...

Les amis, lundi j’ai reçu un mail, je sais en ce moment j’ai une vie de dingue. Ma vie est tellement riche que ma femme m’appelle Elon. (si Nagui complète, oui Elon Musk Nagui tu connais 2 Elon ? Alain 2Elon peut-être ?)

Je vous rappelle que je suis jeune papa, mes nuits sont courtes tout ça parce qu’un jour j’ai mis mes gamètes dans quelqu’un. Oh oui, oh oui, oh oui ! Oh non…

Bref, lundi,15h, mail de Pôle Emploi. Déjà je me suis dit, un mail de pôle emploi un lundi à 15h, soit le mec qui me rédige ce mail commence enfin son lundi soit il est sur le point de terminer sa journée.

L’objet du mail c’est « Élargissez votre recherche aux métiers qui recrutent », alors moi des mails dont l’objet commence par « Élargissez » j’en reçois 4 par jour.

Puis le mail démarre:

Bonjour M. CREDEVILLE, très poli ce Paul.

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi et avez déclaré rechercher un emploi dans la catégorie : Art dramatique. C’est la catégorie des arts en ce moment, dramatique.

Ensuite Paul enchaine avec des chiffres :

Savez-vous que 37% des demandeurs d'emploi changent de métier lorsqu'ils reprennent un emploi ? Et là j’avais envie de répondre, savez-vous que ces 37% de demandeurs d’emploi ne voulaient peut-être pas être demandeurs d’emploi?

Et sur ces 37%, combien n’avaient pas le choix? Parce qu’au bout de 2 refus t’es radié de Pôle Emploi. Donc tu prends ce qu’on t’offre. Y a par exemple des anciens cadres en entreprise qui deviennent grutier. « Ah ben on n’a pas compris ce matin le nouveau là, Dominique, il est venu en costume il est monté tout en haut de la grue il s’est suicidé. »

Et Paul continue:

La Bonne Boîte, un service de Pôle emploi, et là je vous avoue que j’ai eu très peur parce qu’à la première lecture j’avais pas vu le O de boîte.

Donc la bonne boîte nien nien nien a repéré des entreprises susceptibles de recruter dans des métiers voisins du vôtre où le potentiel de recrutement est plus élevé. Tu m’étonnes ! Moi mon métier c’est d’aller sur scène et de faire rire des gens, là je viens ici une fois par semaine pour faire rire 5 personnes, tu me diras ça me change pas trop d’avant.

Nous vous encourageons à effectuer auprès d'elles des candidatures spontanées. Beh c’est pas spontané si tu me dis de le faire…

Nous vous encourageons à effectuer des candidatures spontanées dans les métiers suivants:

• Rédaction et gestion en assurances

• Personnel d'attractions ou de structures de loisirs

• Conduite d'enquêtes

Je crois que Paul a fait un burnout. Ou alors il était conseiller d’orientation. Vous vous souvenez de ces mecs au collège? Ils avaient un petit bureau dans un coin du CDI, des pulls pastel et ils vous conseillaient des trucs qui n’avaient rien à voir avec vos choix. Vous aimez les animaux? Devenez expert comptable.