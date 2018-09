Aujourd'hui, c'est à Gérémy Crédeville que revient la lourde tâche de faire le bilan de la semaine...

Cette semaine on a fait appel à moi pour le dépôt de bilan car Frederic Sigrist qui prend tout au pied de la lettre a déposé le sien... En vrai il n’est pas là car il a un chat dans la gorge, et comme il prend tout au pied de la lettre c’est un Angora. Et puis c’est compliqué de faire un bilan de la semaine… parce que j’ai dû écouter l’émission toute la semaine. Ça ne m’était jamais arrivé. Déjà que le jour où je suis là j’écoute pas toute l’émission… Alors les autres jours… D’ailleurs hier j’ai pas écouté, j’ai craqué, j’avais un truc plus important à faire, à savoir toiletter mon chat, sachant que je n’ai pas de chat j’ai dû acheter un chat pour le faire toiletter. D’ailleurs il a disparu, donc si vous croisez un chat aux abords de la maison de la radio sachez qu’il est à moi, pour info c’est un Angora, il écoute du zouk et il adore les chauves.

Bref, on commence ce bilan par le début, écoutez bien, nous sommes le lundi 10 septembre, il est 11h04, et pas de doute, Nagui ça reste le boss :

Ext / Nagui : C’est un road movie ?

Roschdy Zem : Non

Voilà pile dans le mur, mais Nagui étant végan c’est normal qu’il se plante.

Après l’erreur, le mensonge. Comme quoi on a toutes les qualités dans cette bande... / Ext Morin / Aaaaah file moi ta chemise que j’en fasse un linceul.

Et en parlant de mort, je crois qu’on l’a frôlé quand Guillermo Guiz a pris le micro pour sa chronique que je vous propose de réécouter dans son intégralité. Et encore il parlait plus lentement que d’habitude...

