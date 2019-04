Geremy est énervé par les gens qui spolient les épisodes de séries à peine diffusés. Il nous raconte donc tout ce qui va se passer ailleurs que dans Game of Thrones !

On le sait tous Game of Thrones vient de faire son retour, et avec elle, les conn... les gens qui spoilent.

À cause d’eux on est condamné à passer nos lundis les mains sur les oreilles à faire « lalalalalalala »

Le QI de ces gens est égal à leur pointure de chaussures « Tu connais la fin de Roméo et Juliette ça t’empêche pas de lire l’histoire » et encore celui là il chausse grand.

C’est des Trump ils peuvent te gâcher une journée en un statut.

Je les déteste, eux et le surimi.

Aujourd'hui, pour me venger des gens qui divulgachent je vais spoiler TOUT ce qui va arriver ailleurs que dans Game of Thrones !

Durant cette chronique Nagui va me couper la parole en plein milieu d’une vanne ce qui fait que la chute comme le petit Grégory tombera à l’eau.

Le 24 avril dans cette même émission je ferai rire Daniel Morin avec une histoire de vieille qui tousse.

Dans 3 mois Leïla hospitalisée pour une cirrhose, déclarera à l’accueil des urgences, « Mais je ne savais moi pas qu’il y avait de l’alcool dans le whisky »

En 2022, les jeunes qui ont 15 ans aujourd’hui auront l’âge de voter, c’est donc maître Gims qui remportera l’élection présidentielle. À cette occasion il sortira un nouveau single intitulé « Je suis le président, l’homme en costume pas le fromage qui sent »

Un ministère de la langue française sera créé et dirigé par JUL, un ministre très impliqué puisqu’il annoncera « si faut que je vais dans chaque lycée pour dire des choses, j’ira »

Le ministère de l’écologie sera remplacé par le ministère de la connerie, beaucoup plus populaire et plus économique parce qu’autosuffisant.

En 2029 faute d’audience, l’animateur vedette de l’émission Taratata sera remplacé par Cyril Hanouna qui rebaptisera l’émission Tatouroté. Eddy De Pretto rottera la fête de trop en duo avec l’hologramme de Dalida.

En 2036 Hélène Ségara et on ne l’a pas retrouvée. C’est cadeau c’est pour toi mon Daniel

2065, Internet à gagné, la télé n’existe plus, les animateurs historiques comme Nagui, Jean Luc Reichman et Laurie Bellotro sont morts et enterrés depuis longtemps.

Laurie Bellotro cherchez pas vous ne la connaissez pas encore à ce jour son père vient de rencontrer la soeur de sa mère.

Michel Drucker continue lui à animer vivement dimanche en direct sur Youtube

2123 L’avion transportant les candidats de la finale de l’Eurovision s’écrase. Le candidat français est le seul survivant. Il parvient quand même à perdre le concours.

2267 Le poids moyens des américains dépasse la barre fatidiques des 300 kilos. Massés à l’est du pays suite à la sécheresse, celui ci bascule sur lui même, précipitant tous ses habitants dans l’Océan Atlantique Accord Aréna.

Le dernier Béluga vivant profite de la situation et se reproduit avec Cathlyn une habitante du Michigan, qui accouchera d’une créature mi-américaine mi-humaine baptisée Thimotée.

2268 Suite à la montée des eaux brutale au moment ou Cathlyn perd les siennes, Strasbourg devient la station balnéaire la plus fréquentée de France, Strasbourg dont le maire Helmut en 2268, est un Bretzel.

2475. Le dérèglement climatique, les guerres et donc le ministère de la connerie ont eu raison de l’humanité.

On est tous morts.

Comme dans Game of Thrones en fait…

La suite a ecouter et a retrouver en video !