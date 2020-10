Dans cette chronique, Adulbert Moisi s'empare du micro pour défendre la manif pour tous...

Bonjour à tous, je suis Adulbert Moisi et je viens prendre la parole à cette antenne au nom de Ludovine de la Rochère et Albéric Dumont afin de défendre la manif pour touze.

Oh non surtout pas ! Pas les touzes, pardon j’ai lapsusé.

(vibreur) Ah, j’ai reçu un SMS de Ludovine, dès que je dis une bêtise elle ne peut pas s’empêcher de m’enguirlander. Regardez, « Nagui me manque » (vibreur)

Ahaha ah j’aime rire, le rire est le propre de l’homme, ça et les génocides. (vibreur)

Ooooh ! Envoie plutôt des nudes Ludo ! Penses-y aussi Cadignan.

Que voulez vous, Ludovine prend soin de moi, comme le ferait une mère avec son enfant, à condition qu’elle l’ait eu évidement de manière naturelle avec un homme. C’est à dire avec un ovule fécondable et du bon sperme fertile. Bon appétit à ceux qui nous écoutent à table. Va falloir manger tôt pour se coucher à 21h les amis. Nous n’aimons pas les choses contre nature voyez-vous, et pour respecter l’ordre de la nature nous nous référons à une revue scientifique : la Bible.

Rien n’est contre nature dans la Bible, on peut transformer l’eau en vin, on peut multiplier les pains, on peut marcher sur l’eau. Ève est née de la côte d’Adam, Adam peut donc niquer sa propre côte mais deux êtres du même sexe ne peuvent pas avoir d’enfants. Ils les mettraient sur la mauvaise voie, on sait bien que l’homosexualité est héréditaire. (vibreur) Moi je suis très fier de nos porte-paroles : Ludovine de la Rochère et Albéric Dumont. Car il n’y a pas que nos idées qui viennent du moyen-âge, il y a aussi nos leaders.

Notre combat est très simple : dès qu’il y a trois lettres, nous sommes contre. C’est pourquoi nous nous opposons à la GPA et la PMA pratiquée dans les CHU pour les habitants de HLM en CDD qui vont au PMU en écoutant du PNL dans leur GTI avec ABS.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !