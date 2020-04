Ce matin je voulais rendre un hommage aux oubliés du Covid. Notamment ceux qui ont pris une décision le 15 mars qui a eu un impact majeur sur leur confinement.

Et comme j’ai eu 1 mois pour apprendre la guitare je vais le faire en chanson.

La chanson s’appelle « oh oh.. »

Par contre je vous préviens je ne sais pas jouer. (joue) En fait ça va !

On est le 15 mars, j’ai voté et il fait beau

Je suis trop content car je me lance dans le one man show

J’ai emménagé à Paris dans un petit studio

Et j’héberge un ami qui postillonne (j’ai pas dit que ça rimait)

Moi j’ai quitté Paris pour vivre dans le Grand-Est

Je n’ai pas de wifi désabonné d’Internet

Pas plus tard qu’avant hier j’ai insulté mon banquier

Et j’ai placé ma mère dans un Ehpad

Oh oh… Oh oh… Oh oh… Oups

J’ai dit à ma femme que j’avais une liaison

Je ma tape celle avec qui je prépare le marathon

Demain je deviens assureur de toute façon

J’ai vendu mon entreprise de fabrication

De gel hydro-alcoolique, de gel hydro-alcoolique.

Pour mon ado j’ai acheté une batterie

J’ai ouvert un restau, je fais des câlins gratuits

Je lance un festival de musique en juin

Inscrit 3 mois dans une salle de sports j’irai demain

Oh oh… Oh oh… Oh oh… Oups

On est le 15 mars et j’ai téléchargé Tinder

Moi pour mon bac je bosse le dernier trimestre

J’ai dit à mes potes que j’avais une maison avec piscine

À l’instit de mes gosses qu’il avait un boulot facile

Moi je suis Melha Bédia et je sors mon premier film au cinéma

Moi j’ai décalé mon mariage en avril

J’ai acheté un appart pour le mettre en loc sur Airbnb

Et moi j’ai dit que je continuerai de bosser avec Nagui.

Oh oh… Oh oh.. Oh oh… Oups