Gérémy admire la force et le courage des personnes handicapées notamment dans le domaine du sport

Dimanche c’était la fête des pères et samedi c’était la nuit du handicap. Moi je pouvais participer aux deux événements puisque j’ai une fille, et qu’elle a que 10 mois, elle a du mal à se déplacer, elle bave beaucoup et elle se fait souvent dessus.

J’adore les handicapés, je les admire, d’aucuns diront que je fais preuve de narcissisme.

Moi je trouve ça fou par exemple les chanteurs handicapés: Ray Charles il était chanteur, alors qu’il était noir.

Il faut savoir que la plupart des handicapés font preuve de plus de courage en une journée que moi en une année. Voire une vie. Alors qu’en général, la leur est plus courte.

Une fois je me suis cassé le bras, je m’étais battu contre une dizaine d’individus, c’était dans une crèche. Et bien j’ai eu un plâtre vous savez c’est ce truc blanc où t’as plein de connards qui dessinent dessus. Ou qui tapent dessus en disant « t’as mal? »

Je me plaignais parce que je pouvais pas faire mes lacets ou ouvrir un pot d’anchois, et là j’ai vu Philippe Croizon à la télé. Bon, d’abord j’ai ri, normal, parce qu’il ressemble quand même vachement aux anchois dans le pot que j’arrivais pas à ouvrir, mais après j’ai eu honte et j’ai arrêté de me plaindre.

Philippe Croizon, il n’a plus de bras et plus de jambes à cause d’un grave accident avec de l’électricité - une sorte de Claude François en moins bon chanteur mais en plus résistant - du coup ses proches se sont inquiétés, il lui ont dit “Philippe, t’as plus de bras plus de jambes, qu’est-ce que tu vas faire ?”, et Philippe au lieu de répondre “bah je vais arrêter les anchois et économiser en lacets”, il a dit “je vais me mettre à la natation”.

Et il a traversé la Manche le gars.

C’est là qu’on voit que le mec est plein d’humour, il a plus de bras, il traverse la Manche.

Il a tellement d’humour qu’il a un one man show, et c’est du stand up !

Ça s’appelle « Tout est possible ».

