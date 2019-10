Gérémy nous livre ce matin ses réflexions sur l'amour...

Le cœur a ses raisons que la raison ne connait point, c’est ainsi que Pascal a couché l’amour dans ses Pensées. Mais il pensait quoi Pascal à ce moment-là, il pensait à qui ? C’est quoi l’amour ? Et dans qui ? Parce qu’il est protéiforme l’amour, il est masculin au singulier, féminin au pluriel, il peut être poli tout en étant trash, peut durer toute une vie ou juste une nuit.

À la télévision il a ses feux, ses vacances, sa gloire et sa beauté, il est au coin de la rue ou dans le près, mais dans la vraie vie, au bout de 8 ans, on le retrouve comment l’amour ?

Voyez ça a plus de gueule. Ça c’est pas du lancement de… ah ben si.

Bon, en parlant d’amour, bonne nouvelle ma femme écoute l’émission ! Mauvaise nouvelle elle prend tout au premier degré sauf Morin quand il s’excuse, ça elle y croit pas.

Or hier, dans cette émission, Guillermo Guiz, le mec qui met enceinte des chroniqueuses et qui prend leur place dès qu’elles ont des nausées, d’ailleurs ce matin je l’ai vu tenter de s’accoupler avec Pastureau pour gratter d’autres cachets. Bref Ernesto, ce fruit de l’inceste a parlé rupture. Du coup ma femme veut se barrer !

Elle veut me faire le coup des clopes. Vous savez l’histoire de la personne qui part acheter des clopes et qu’on ne revoit jamais ? Sauf que là le prix des clopes a augmenté et on a encore un compte commun. En plus elle fume pas.

En même temps qu’est-ce que je lui offre à ma femme depuis 8 ans ?

Je t’ai offert un monde,

Fait d’absences et de rancoeurs,

Dis-moi ma belle,

As-tu bien reçu mon bouquet de fleurs ?

Tu as ouvert les yeux,

T’as remarqué que j’étais une merde,

Et que ces strass ces paillettes,

Ne faisaient plus briller tes yeux.

Merde je crois que j’ai plombé l’ambiance. Mais c’est des trucs qui arrivent comme une chaude-pisse en Thaïlande ou Ébola en Afrique. C’est peut-être pas les bons exemples pour remettre l’ambiance.

En fait l’amour c’est un hamster, il court aussi vite qu’il le peut dans la roue de la routine mais il fait du sur place. Parfois il veut s’arrêter d’un coup, mais la roue continue de tourner et la force centrifuge du couple l’entraine dans le tourbillon de la vie à deux. Puis au bout de 3 ans il meurt.

Moi là ça fait plus de 8 ans que je suis en couple, garder la flamme pendant 8 ans c’est dur, même Lubrizol en est incapable.

8 ans avec une orthophoniste pour toujours bafouiller à l’antenne.

Comment tu veux séduire quelqu’un avec qui tu vis depuis 3019 jours. Alors qu’en 3 minutes de chronique j’arrive déjà à faire partir des auditeurs ?

3019 jours ça fait 72456 heures. Vous avez vu 127 heures? Le mec qui reste coincé dans un rocher et qui se coupe un membre pour survivre. Bah 8 ans c’est 550 fois ça.

8 ans ! On est ensemble depuis 2011 ! Notre histoire d’amour a commencé pile quand celle des De Ligonnès s’est arrêtée.

On peut dire que 2011 c’était l’année de la pelle. L’ambiance ? Toujours pas?

Pour rappel 2011 c’est la mort d’Oussama Ben Laden, la mort de Mouammar Kadhafi, la mort de Kim Jong il : j’ai quand même pas de bol, y a un seul despote qui survit et il est pour ma gueule.

On dit que l'amour rend aveugle. Au début peut-être, après il rend surtout sourd-muet, parce que nous ça fait un bon bout de temps qu'on se parle plus et qu'on s'écoute plus.

Notre couple on dirait un pacs entre Bernardo et Beethoven.

Moi j’ai pas tout de suite compris qu’elle voulait qu’on se sépare.

Hier soir on était au lit avec celui avec qui on partage notre vie depuis plusieurs années, Netflix, et là elle met pause et elle me dit :

« Gérémy… j’ai besoin de respirer

- T’as le nez bouché ?

- Tu comprends pas, je me sens à l’étroit.

- Ouais, j’ai remarqué aussi, tu devrais peut-être prendre du 40 plutôt que du 38.»

Voyez ? Je comprends vraiment pas pourquoi elle veut partir.