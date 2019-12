Gérémy nous révèle en exclusivité c’est ce qui nous attend en famille dans moins d’une semaine...!

Oui vous le savez tous aujourd’hui sort le dernier épisode de la saga Star Wars mais comme je ne savais pas s’il y allait avoir grève je vais vous parler d’autre chose.

C’est la belle nuit de Noël

Mamie sera bourrée au blanc

Et la buche de tonton Marcel

Ça sera sa teub évidement

Les cadeaux ne vont pas tous plaire

Et le bêtisier n’est pas super

Le réveillon de Noël

Chaque année il est pareil

Le lendemain on est ballonné

Et le soir on doit encore manger

Ça me donne envie de mourir

Les huitres me font vomir

J’en ai marre de tout ce foie gras

Sa famille on ne la choisit pas

Ça donne envie hein ! Et oui, c’est ce qui nous attend en famille dans moins d’une semaine.

Sinon t’as:

“bah elle est où tata ?”

“Je sais pas”

“Et tonton ?”

“Pas vu non plus”

“Et grand-mère, papa, les cousins, les cousines ?”

“Aucune nouvelle”

Et ça c’était Noël dans une famille de dindes. Un brin moins festif. Un peu plus fistif.

Ah, Noël ! La plus grande fête de l’année et l’occasion d’un petit étonnement : Oh ?! Voilà c’était un petit étonnement.

Non plus sérieusement, pourquoi dans un pays laïc on base encore les grands événements festifs sur le calendrier chrétien ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !