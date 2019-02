Gérémy est parti en week-end avec une compagnie d'aviation low-cost, un voyage qu'il n'est pas prêt d'oublier...

Dites donc, avant de commencer, je me rends compte que je ne vous l’ai jamais dit : je vous aime. Voilà j’aime bien avoir un nombre de mots précis dans mes chroniques et il m’en manquait 3. Ça va j’aurais pu dire « pot de fleurs ».

Bon la semaine dernière j’avais fini de bosser à 12h30 lundi, 12h31 même parce que Nagui est pas foutu de rendre l’antenne à l’heure.

Après cette minute de travail en plus pour laquelle j’ai pas été payé j’étais crevé, alors je suis parti en week-end en prenant un vol low cost. Grâce à une compagnie à bas coûts… Une compagnie à coups bas plutôt.

Le low-cost c’est les pires conditions de voyages possibles. En dessous y a juste la compagnie d’Emiliano Sala. Plouf Airwaves.

Je pense que si Michel Sardou avait voyagé avec la compagnie irlandaise Ryanair, sa chanson ne se serait pas appelée « les lacs du Connemara» mais « quelle bande de crevards ces rouquemoutes alcooliques »

Ah je vois que Nagui bugue on a parlé musique associé à un truc qu’il ne connaît pas : Nagui, RyanAir c’est l’avion bleu blanc jaune tout moche avec pleins de précaires serrés à l’intérieur. Vous l’apercevez depuis votre jet privé quand vous partez en week-end à Ibiza avec votre copain Didier Deschamps.

Là c’est bon, vous voyez ? Alors esthétiquement, rien ne va, on est d’accord, en plus on voit bien qu’il est rafistolé de partout, ça peut faire un peu peur à regarder même, mais l’important c’est qu’il soit fonctionnel, qu’il nous emmène où on veut, grâce à lui on a une coupe du monde quand même.

Oui je parlais plus de l’avion Ryanair là hein, j’étais sur Didier.

Sur Ryanair comme sur Didier Deschamps d’ailleurs tout est payant, tu veux choisir ton siège? C’est 3€ le siège du milieu, 5€ le hublot, 9€ celui où t’as de la place pour les jambes. Pour 15€ t’es hôtesse de l’air.

C’est le mec qui a payé 30€ qui pilote.

Et les suppléments à payer c’est tout le temps ! Pour le choix du siège, pour les bagages, l’assurance, tout! Je suis sûr que s’il y a une dépressurisation dans un avion low-cost c’est pas un masque à oxygène qui tombe du plafond au dessus de toi, c’est un terminal de carte bancaire pour que tu puisses payer le supplément qui libérera le masque.

Tout est merdique dans un avion low cost les gilets de sauvetage c’est des gilets jaunes.

Les sièges c’est des chaises de jardin en plastique collées à la pattafix sur le sol.

Y a pas de toboggan pour sortir de l’avion en cas de problème y a un mec qui te pousse

« Les femmes et les enfants d’abord !

- Pourquoi ?

- C’est plus léger !

- J’ai payé 11€ le pass fast sortie !

- Ok c’est bon. »

Puis l’espace entre les sièges est de plus en plus petit. Moi mes genoux je ne les voyais plus j’avais l’impression que c’était deux penis d’obèse.

Bientôt y a plus que Philippe Croizon qui pourra voyager à l’aise. En même temps il pourrait passer en bagage à main lui. Beh quoi ? C’est pas méchant, il passe dans le gabarit ce veinard !

Avant t’avais droit à un bagage cabine + un petit sac. Maintenant t’as le droit à un petit sac… C’est tout. Le bagage cabine est à 10€. Dans 2 ans t’auras le droit à ton porte feuille. En 2030, un slip.

