Ce matin, Gérémy nous parle de la vie mouvementée de sosie de star !

Bonjour à tous, je ne suis pas Gérémy Crédeville, je suis Jean Guy Halliday, sosie de Johnny Vegas, le sosie de Johnny Halliday. En gros, je suis le sosie du sosie. Rock’n’roll !

Je suis ravi d’être dans ton émission Magui. D’ailleurs au nom de tous les chroniqueurs je t’ai écrit une chanson « Oh Nagui, si tu pouvais arrêter de nous couper. Toutes les vannes qu’on a loupé c’est parce qu’en même temps que nous tu parlais » Voilà le message est passé.

Je suis également ravi de rencontrer Leïla Kaboul Boudbadi, Daniel Morue, Albert Allgood, et Zip.

J’aime beaucoup tes BD Zip parce que y a de la lecture et y a aussi des dessins, même que tu peux colorier tes BD si elles sont en noir et blanc. Rock’n’Roll !

J’ai moi aussi ma bande originale, la dernière fois on était en week-end entre copains sosies, on était en train de se baigner mais y’en a une qui voulait boire un verre, la sosie de Véronique Sanson. Alors on est sorti de la piscine, on s’est essuyé et là y’en a un qu’a dit « c’est bon, les sosies sont secs, on peut commencer l’apéro », on a bien rigolé. Rock’n’Roll !

Mon préféré dans le groupe c’est Titi, il est muet, c’est le sosie vocal d’Etienne Daho.

Je suis venu vous parler du succès d’un autre sosie, le sosie vocal de Johnny qui est Breton il a donc non-seulement la même voix mais aussi le même taux d’alcoolémie. Chouchen !

Il faut savoir que les meilleurs sosies ne sont pas bretons mais alsaciens. Ce sont les très réputés sosies de Strasbourg.

On connaît tous quelqu’un qui est son sosie

Pour faire Nagui il suffit d’être petit

Oh pour Leïla suffit pas d’être jolie

Pour faire Morin il faut avoir envie

C’est ça la vie de sosie !

