Gérémy nous apprend à bien utiliser le masque jetable

Je ne vous apprends rien, comme d’hab, ça fait maintenant 10 jours qu’on est déconfinés. Déconfinés ça veut dire qu’on peut sortir de chez soi mais qu’il vaut mieux y rester.

Et j’ai pu faire un constat durant ces 10 jours : la connerie rend les oreilles molles et les mains glissantes. C’est pour ça qu’on retrouve tant de masques et de gants par terre.

Les propriétaires de chien font l’effort de ramasser la merde de leur animal, ramassez vos masques, même si ça sent pareil.

Je crois que c’est important de refaire un petit point sur le port du masque jetable. Pour info, le nez doit être dedans, comme un 69.

Oh ça va je fais ça pour votre bien moi !

Bon, pour que ça rentre bien dans le crâne je vais le faire à la manière d’une alerte sanitaire du gouvernement.

« Alerte Coronavirus, si vous avez des envies de jeter des morceaux en tissu dans les caniveaux, restez chez vous.

Sinon, pour mettre correctement votre masque, lavez-vous les mains.

Pour bien vous laver les mains, référez-vous au tutoriel fourni par le gouvernement intitulé : bien vous laver les mains.

Si vous n’arrivez pas à accéder au tutoriel fourni par le gouvernement intitulé : bien vous laver les mains, référez-vous au tutoriel fourni par le gouvernement intitulé : comment accéder au tutoriel fourni par le gouvernement intitulé : bien vous laver les mains. »

Bon c’est le problème français avec ses strates administratives y a trop de trucs qui se réfèrent à d’autres trucs.

Ce qu’il faut retenir c’est qu’il faut à peu près bac 8 pour vraiment bien mettre un masque.

Car après s’être lavé les mains il faut : le prendre par les élastiques, les mettre derrières ses oreilles et placer le masque en gardant la partie blanche vers l’intérieur, la partie bleue à l’extérieur, et oui Jamy !

Ensuite placer le coté rigide vers le haut en le pinçant au niveau du haut du nez, enfin rabattre le bas du masque sous le menton.

Important ça, le BAS du masque sous le menton, et pas TOUT LE masque sous le menton. Non parce qu’il y en a encore beaucoup dans la rue qui pensent avoir des voies respiratoires au niveau du cou.

Dites-vous bien que vous n’êtes pas des merlus.

Si l’objet que tu portes a des perles et un fermoir c’est un collier, là tu peux le mettre autour du cou, en revanche s’il est en tissu avec des élastiques de chaque côtés c’est un masque.

Y a plein de moyens mnémotechniques comme ça par exemple, si tu peux fumer avec un masque c’est qu’il est mal mis.

Si tu peux te moucher avec un masque c’est qu’il est mal mis. Ou alors ton nez fait la taille d’un avant-bras et ça doit tirer fort sur les élastiques.

Pareil, si tu as une jambe dans chaque élastique du masque, c’est qu’il est mal mis. On peut faire des masques avec des slips mais pas l’inverse.

Et une fois qu’il est bien mis c’est comme Daniel Morin et le gel douche on n’y touche pas !

Durée de vie 4h, pas Daniel hein le masque. Normalement 4h c’est quand tu commences à te dire « oh putain mon masque il pue de la gueule ! ».

Là tu peux l’enlever, mais pareil c’est encore parti pour un autre tuto à base de lave toi les mains avant et après, nien nien nien.

Alors oui c’est chiant de porter un masque mais dites-vous bien qu’il n’y a rien de plus agréable que d’enlever un masque après l’avoir gardé longtemps, c’est comme enlever des chaussures de ski, de ton visage.

Et je suis d’accord le masque c’est l’enfer, surtout quand t’as des lunettes. Quand tu portes un masque et des lunettes, soit tu vois, soit tu respires.

Beaucoup se plaignent parce que c’est compliqué de respirer avec un masque, alors pour info c’est paradoxal mais c’est encore plus compliqué de respirer avec un respirateur.

Alors portez bien vos masques, portez-vous bien tout court et si jamais vous avez des doutes, référez-vous aux indications sanitaires du gouvernement.