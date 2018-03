Gérémy Crédeville a recensé tout ce qu'il se passait le 21 mars, en plus du printemps : poésie, trisomie 21, forêts, marionnettes... un lien?

Vous savez quoi les amis ? On est au deuxième jour du Printemps ! Ahahaha

Aaaaah c’est bon de rire.

Aujourd’hui, 21 mars, c’est la journée mondiale des forêts. Je salue donc tous les ragondins qui nous écoutent.

C’est également la journée mondiale de la trisomie 21. Je salue donc tous les ragondins trisomiques qui nous écoutent.

Mais c’est aussi la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Je salue les ragondins trisomiques de toutes les couleurs.

Le 21 mars, c’est encore la journée mondiale de la marionnette et les maris honnêtes, c’est rare.

Oui je sais, c’est poétique, ça tombe bien parce que c’est aussi la journée de la poésie. On est aussi mercredi, anciennement jour des enfants ou jour des encombrants, c’est selon. Alors ne confondez pas enfants et encombrants !

Parce qu’à un moment de votre vie vous vous direz, houlà ça, je crois que je vais le jeter.

Et si le déchet râle, c’est un enfant.

Il ne faut pas se tromper ! Pour les uns, il faut les laisser la veille au soir sur le trottoir pour s’en débarrasser, pour les autres, les déchets de chantier ne sont pas acceptés.

Dans les deux cas, y aura toujours un mec chelou dans un utilitaire qui s’y intéressera. Je crois savoir sans me tromper que tout le monde autour de cette table a déjà été un enfant.

Certain comme Nagui ont tellement aimé cette période qu’ils en ont gardé la taille. Pour d’autres comme Albert ou Daniel, paix à son âme, c’est un souvenir bien vague. Et d’autres encore comme Leïla m’en réclame une portée ! Moi j’ai la nostalgie de l’enfance, cette époque formidable où je pouvais téter une femme sans qu’elle ne porte plainte. Maintenant on ne m’applaudit plus quand je fais pipi au pot.

Et bon sang que j’aime ça les applaudissements !!

Quand t’y penses, les applaudissements, c’est des biffles avec les mains. Pardon. France Inter. Poésie.