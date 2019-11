Ce matin Gérémy nous parle d'un rôle qu'il a eu dans un film dont il a peu entendu parler...

Aujourd’hui nous sommes le 21 novembre et AU MON DIEU VOUS AVEZ FAIT VOS COURSES DE NOËL ?!?

Non ? Ouais moi non plus, je vais attendre le 23 décembre comme tout le monde et comme tout le monde je dirai « mais putain ils auraient pas pu faire leurs courses de Noël avant ces cons ? »

Nous sommes donc le 21 novembre, lendemain de la sortie de mon film, et je vois bien que vous n’osez pas m’aborder dans la rue.

Écoutez je suis resté simple, ce matin un monsieur m’a demandé la route jusqu’au métro, je voyais qu’il n’osait pas me demander, j’ai fait un selfie.

Lalalalalalala ! Oui je sais que ça vous plaît mais j’ai pas de chanson dans cette chronique, alors dès que je sentirai une baisse d’attention ou un malaise je ferai Lalala.

Mais revenons à mon film, enfin mon film… c’est pas MON film, c’est comme ici hein, j’ai juste un petit rôle.

Pendant le tournage les grosses vedettes sur le plateau elles avaient les chaises de stars avec leur nom écrit derrière ; les vedettes moyennes elles avaient une chaise normale ; et les rôles moins importants, bon bah c’était un tabouret.

Moi j’étais debout.

Pour être précis, j’ai le 7ème rôle du film. Le 8ème rôle c’est Poppi, un bouvier bernois et franchement, il joue super bien le chien.

Il est sympa Poppi mais pendant le tournage il se frottait sur toutes les comédiennes. Si un jour il gagne un Oscar il aura eu la même carrière que Polanski.

Lalalalala

Le film s’appelle « Joyeuse Retraite » et j’ai lu les premières critiques. « un navet la troisième semaine de novembre ça tombe bien c’est la saison » . Pourtant à aucun moment on ne parle de légumes dedans.

À moins qu’il ne fasse référence aux personnes allongées dans la maison de retraite.

Lalalalala.

En revanche on a salué ma performance, dans le film je joue un comédien qui joue mal. Sauf que le réalisateur ne m’avait pas prévenu.

Pour vous mettre l’eau à la bouche je vais vous lire le pitch. Voyez le pitch est pas très intéressant.

Par contre le casting est super ! Y a Nicole Ferroni qui joue la fille de Laroque et Lhermitte, et moi je fais leur fils. Un film complètement France Inter en fait.

Et ben non ! Personne n’a invité l’équipe du film « Joyeuse Retraite » sur France Inter, première radio de France jusqu’à 18h. Après c’est purée, pipi, au lit, et re pipi.

Lalalalala.

